今後数日で追うべき動きのひとつだ。ここ数日伝えられてきた通り、ポルトがサンティアゴ・ヒメネスの獲得に本腰を入れている。ポルトガル王者の強い関心を裏付けているのは、ポルトに近いことで知られる『A Bola』紙だ。メキシコ代表FWの獲得は、イタリア人指揮官フランチェスコ・ファリオーリが推したものだという。強い関心が芽生えたのはオランダ時代で、サンティがフェイエノールトのユニフォームをまとい、ファリオーリがアヤックスのベンチに座っていた頃だった。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ミラン、ポルトガルからの報道で確認：ポルトがヒメネスに強い関心、現状は？
直接接触
ファリオーリは、ヒメネスに電話で連絡し、自身の高い評価をあらためて伝えた。話し合いでは、ポルトの野心的なプロジェクトと、スペイン人のサム不在を補うため、クラブがハイレベルなストライカーを見つける必要性について話が及んだ。サンティはポルトからの関心を誇りに思うとしつつ、同時に移籍に向けて有益となる可能性のある条件を明確にしなければならないミランの判断に委ねる姿勢を示した。
大会方式の問題点
ポルトは、ジメネスの代理人であるラファエラ・ピメンタと連絡を取り続けており、ポルトガル勢が提示している買い取りオプション付きレンタルという条件に、今後数日で受け入れる余地が生まれるかを見極めようとしている。ミランは引き続き完全移籍を優先しており、2500万ユーロを求めているが、オーストラリアツアーから戻った後に選手本人とその代理人たちと状況を整理し、移籍市場終盤でどのような戦略を取るべきかを見極める見通しだ。
放出となった場合、ミランはゴンサロ・ラモスの控えFWとしてエンボロのオプションを検討する可能性がある。
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