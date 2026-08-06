ポルトは、ジメネスの代理人であるラファエラ・ピメンタと連絡を取り続けており、ポルトガル勢が提示している買い取りオプション付きレンタルという条件に、今後数日で受け入れる余地が生まれるかを見極めようとしている。ミランは引き続き完全移籍を優先しており、2500万ユーロを求めているが、オーストラリアツアーから戻った後に選手本人とその代理人たちと状況を整理し、移籍市場終盤でどのような戦略を取るべきかを見極める見通しだ。





放出となった場合、ミランはゴンサロ・ラモスの控えFWとしてエンボロのオプションを検討する可能性がある。