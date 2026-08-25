今後数時間のうちに、ポルトとミランは合意到達という共通の目的に向けて、要求額と提示額の中間地点も含めて再び交渉のテーブルに着く見通しだ。なお、買い取り義務が発生する条件面でも、移籍金の最終額でも、まだ合意には至っていない。細部というにはほど遠く、交渉の土台のほぼすべてが未解決のままだ。 一方でヒメネスはポルト移籍を強く希望しており、ポルトとはボーナス別の年俸250万ユーロで1シーズンの条件に合意している。





買い取りオプションを2000万ユーロとする形で、最終合意に達する可能性があるとの見方だ。