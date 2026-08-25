ミラネッロには笑顔と歌声が戻った。ミランから戦力外とされたにもかかわらず、ヒメネスとフォファナは、トレーニング終了後に笑顔でグループに加わる様子を写した写真をそれぞれのインスタグラムのストーリーズに投稿した。メキシコ人FWは、ワールドカップのラウンド16でイングランド戦の際に負った足首の負傷から完全に回復。今は再出発への準備ができていると感じている。ミランとは別のユニフォームを着て。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ミラン、ポルトと継続的に接触：選手本人と完全合意後、ヒメネス獲得成立に足りないものは何か
楽観論
ヒメネスが再び笑顔を取り戻したのは、ここ数日ポルトから得た感触に確かな手応えを覚え、満足しているからだ。厳しい時期が続き、ゴールの気配すらなかった中で、ポルトガルのクラブは自信を与える存在となった。ミランとの交渉が良い形でまとまることへの楽観論は、選手本人にもポルトガル王者にも非常に強い。
継続的な接触
ラツィオはサッスオーロとのピナモンティ獲得交渉を1200万ユーロ近い金額でまとめ、事実上サンティアゴ・ヒメネス争奪戦から撤退した。 現時点で、ポルトはフェイエノールトの元選手獲得に向けて追い風の状況にあり、このためミランとの接触を再開した。なお、最初のオファー（1500万ユーロの買い取りオプション付きレンタル移籍）は不十分と見なされていた。
何が欠けているのか
今後数時間のうちに、ポルトとミランは合意到達という共通の目的に向けて、要求額と提示額の中間地点も含めて再び交渉のテーブルに着く見通しだ。なお、買い取り義務が発生する条件面でも、移籍金の最終額でも、まだ合意には至っていない。細部というにはほど遠く、交渉の土台のほぼすべてが未解決のままだ。 一方でヒメネスはポルト移籍を強く希望しており、ポルトとはボーナス別の年俸250万ユーロで1シーズンの条件に合意している。
買い取りオプションを2000万ユーロとする形で、最終合意に達する可能性があるとの見方だ。
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