今後数時間のうちに、ポルトとミランは再び交渉のテーブルに着き、双方の共通目標である合意到達を目指す。要求額と提示額の中間地点でまとまる可能性もある。欠けているのは、買い取り義務が発生する条件面での合意と、移籍金の最終額だ。細部とは言えないが、交渉の土台のほぼすべてに当たる。 一方でヒメネスはポルト移籍を強く望んでおり、ポルトとは1シーズン250万ユーロ＋ボーナスで合意に達している。





買い取りオプションの2000万ユーロで最終合意に至る可能性があるとの見方だ。