ミラネッロには笑顔と歌声があった。ミランから戦力外とされてトップチームの構想外になったにもかかわらず、ヒメネスとフォファナは、トレーニング終了後に笑顔でグループに加わる姿を収めた写真を、それぞれのインスタグラムのストーリーズに投稿した。メキシコ人FWは、ワールドカップのラウンド16でイングランド戦の際に負った足首の負傷から完全に回復しており、今は再出発への準備ができていると感じている。ただし、ミランとは別のユニフォームでだ。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ミラン、ポルトとの接触は継続中 選手本人と完全合意後、ヒメネス獲得成立へ何が足りないのか
楽観論
ヒメネスが再び笑顔を取り戻したのは、この数日間でポルトから確かな好感触を得て、満足し、喜んでいるからだ。複雑な時期を過ごし、ゴールの気配すらない状況だったが、ポルトガルのクラブは自信を取り戻すための起爆剤となった。ミランとの交渉がうまくまとまることへの楽観論は、選手本人にもポルトガル王者にも非常に高まっている。
継続的な接触
ラツィオはピナモンティ獲得に向けたサッスオーロとの交渉を、1200万ユーロ近い金額でまとめ、事実上サンティアゴ・ヒメネス獲得レースから撤退した。 現時点でポルトは、この元フェイエノールトFWの獲得に向けて有利な状況にあり、そのため最初のオファー（1500万ユーロでの買取オプション付きレンタル）が不十分と見なされた後、ミランとの接触を再開した。
何が足りないのか
今後数時間のうちに、ポルトとミランは再び交渉のテーブルに着き、双方の共通目標である合意到達を目指す。要求額と提示額の中間地点でまとまる可能性もある。欠けているのは、買い取り義務が発生する条件面での合意と、移籍金の最終額だ。細部とは言えないが、交渉の土台のほぼすべてに当たる。 一方でヒメネスはポルト移籍を強く望んでおり、ポルトとは1シーズン250万ユーロ＋ボーナスで合意に達している。
買い取りオプションの2000万ユーロで最終合意に至る可能性があるとの見方だ。
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