ACミランで“構想外”となっている選手の中で、残っているのはフランス人MFのワレン・ボンドだけだ。クレモネーゼへのレンタル移籍で過ごした1年を経てミラネッロに戻ってきたが、印象を残すことはできなかった。クラブは当初から、この元モンツァの選手をルベン・アモリムの戦術プロジェクトの対象外としており、そのため後に余剰戦力として扱われた他のチームメートとは違って、トップチームとともに合宿をスタートさせる機会も、他の選手たちと一緒にツアーへ出発する機会も与えられなかった。