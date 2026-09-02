ACミランで“構想外”となっている選手の中で、残っているのはフランス人MFのワレン・ボンドだけだ。クレモネーゼへのレンタル移籍で過ごした1年を経てミラネッロに戻ってきたが、印象を残すことはできなかった。クラブは当初から、この元モンツァの選手をルベン・アモリムの戦術プロジェクトの対象外としており、そのため後に余剰戦力として扱われた他のチームメートとは違って、トップチームとともに合宿をスタートさせる機会も、他の選手たちと一緒にツアーへ出発する機会も与えられなかった。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、ボンドは期限付き移籍で出せない：規則は何を定めているのか、そして誰が関心を示しているのか
レンタル移籍の枠は埋まっている
ウォーレン・ボンドは、ミランがフォファナで国外への期限付き移籍の上限6枠を使い切ったため、期限付き移籍に出すことはできない。すでに触れたフォファナに加え、コスティッチ、ヒメネス、エンクンク、アテカメ、オドグもイタリア国外へレンタル移籍している。したがって、仮に退団する場合は完全移籍のみで、レンタル移籍は認められない。
エルズルムスポルFKがプレスをかける
2003年生まれのこのMFの代理人は、関係するすべての当事者にとってプラスとなる解決策を見つけるべく、休むことなく動いている。ミランはこのフランス人選手を800万ユーロと評価してスタートしていたが、現在はそれを大きく下回る金額でも受け入れる構えだ。ここ数時間ではトルコのエルズルムスポルFKが働きかけを強めており、複数のアラブクラブやカタールのクラブを出し抜く形で、ミランとの取引成立を目指している。
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