カーディナーレとその補強チームがまだ解決できていない案件の一つが、フランス人MFボンドの去就だ。クレモネーゼへのレンタル移籍を終え、ミランに戻ってきた。2003年生まれの同選手は、ミランの許可を得て、夏季合宿が始まった7月13日（月）から一人でトレーニングを続けている。アモリムはクラブと合意の上で、彼をトップチームの招集メンバーに含めないことを決めていた。
Gribaudi/ImagePhoto
翻訳者：
ミラン、ボンドの関係者と接触。フランス人MFは夏の移籍市場で新天地を見つけられなかった
評価と移籍市場での難しさの間で
ボンドは2025年1月、ボーナス200万ユーロを含まない約1000万ユーロでミランに加入した。この取引はモンカダのアイデアから始まり、当時ミランのCEOだったガッリアーニとともにフルラーニがまとめ上げた。あれから1年半後、フランス人MFはロッソネリにとってほとんど「重荷」のような存在となり、クラブは昨夏、約800万ユーロの評価額で市場に出すことを決めていた。だが、クレモネーゼでの厳しい経験を経て、いくつかのフィジカル面の問題もあって出場機会が少なかった若手に対しては高すぎた。ワレンはトルコの2クラブ、コルムとエルズルムスポルFK、さらにアメリカのサンノゼ・アースクエイクスからのオファーも拒否した。欧州のトップレベルのリーグからの連絡を待っていたからだ。しかし、結局のところ、その連絡が届くことはなかった。
チームへの再登録が決まる
ここ4日ほど、フランス人選手の関係者は、彼が再びACミランのチームに戻れるようクラブとの仲介を進めている。改めて伝えておくと、ボンドは2029年まで、シーズン当たり年俸150万ユーロ（手取り）の契約を結んでいる。編集部が得た情報によると、最終的な決定は今後数時間のうちにACミランから伝えられる見通しだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。