ボンドは2025年1月、ボーナス200万ユーロを含まない約1000万ユーロでミランに加入した。この取引はモンカダのアイデアから始まり、当時ミランのCEOだったガッリアーニとともにフルラーニがまとめ上げた。あれから1年半後、フランス人MFはロッソネリにとってほとんど「重荷」のような存在となり、クラブは昨夏、約800万ユーロの評価額で市場に出すことを決めていた。だが、クレモネーゼでの厳しい経験を経て、いくつかのフィジカル面の問題もあって出場機会が少なかった若手に対しては高すぎた。ワレンはトルコの2クラブ、コルムとエルズルムスポルFK、さらにアメリカのサンノゼ・アースクエイクスからのオファーも拒否した。欧州のトップレベルのリーグからの連絡を待っていたからだ。しかし、結局のところ、その連絡が届くことはなかった。



