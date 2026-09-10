言葉から行動へ。ウォーレン・ボンドの代理人弁護士は本日、ミランに対し、同選手を正式にトップチームへ再合流させるよう求めるPECを送付した。2003年生まれの同選手は、クレモネーゼへのレンタル移籍から復帰したものの、構想外だったためアモリム監督の合宿メンバーには招集されていなかった。夏の間ずっと、ミランとの合意のもとで単独トレーニングを続けてきたモンカダのかつてのお気に入りである元モンツァ所属選手（2025年1月に1000万ユーロ＋ボーナス200万ユーロでミラン入り）は、他のチームメートたちと一緒にグループ練習を行えるよう求めた。