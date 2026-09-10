言葉から行動へ。ウォーレン・ボンドの代理人弁護士は本日、ミランに対し、同選手を正式にトップチームへ再合流させるよう求めるPECを送付した。2003年生まれの同選手は、クレモネーゼへのレンタル移籍から復帰したものの、構想外だったためアモリム監督の合宿メンバーには招集されていなかった。夏の間ずっと、ミランとの合意のもとで単独トレーニングを続けてきたモンカダのかつてのお気に入りである元モンツァ所属選手（2025年1月に1000万ユーロ＋ボーナス200万ユーロでミラン入り）は、他のチームメートたちと一緒にグループ練習を行えるよう求めた。
Sports Press Photo
翻訳者：
ミラン、ボンドの代理人がフランス人MFをスカッドに再び加えるよう、PECを通じてクラブに正式に要請した
残り5日間
ミランはここから5日以内に、ボンド本人とその関係者による正式な要求に返答する必要があり、あらゆる適切な評価を行うことになる。否定的な返答となった場合、選手の関係者が法的手段にさらに踏み切る可能性も排除されていない。ボンドがミランに残ったのは、関係するすべての当事者にとって満足のいく合意が見つからなかったためだ。
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