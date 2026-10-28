「負傷者が出たせいで負けたとは言っていない。 エネルギーが足りなかったと思う。同じように選手を入れ替えることができないため、プレスをかけ続け、自分たちのサッカーをするのは難しい。 自分たちのサッカーができなくなると、苦しくなる。それに、就任して2カ月の監督が、チーム全体に90分間違うサッカーをするよう求めることはできない。その点は理解してほしい」。アモリムはDAZNで欠場者を敗戦の言い訳にするつもりはないとしつつ、時間が必要だと訴えた。だが、その忍耐を本人も欠いたのかもしれない。60分にディアワラとエストゥピニャンを交代させ、5バックへの変更を求めると、ミランは相手を自陣に招き入れ、守備の基準を見失った。結果はどうだったか。デ・ウィンターのケースのように、個人の責任が明らかな形で2失点を喫した。





2つ目の見方は、1つ目とも関連する。選手層は人数・質ともに薄く、構成のバランスも悪い。サーレマケルス、ガッビア、チュクウェゼ、ラビオ、ヒラ、モレイラの欠場でチームは戦力を落とし、6日間で3試合目を戦うだけのエネルギーがなかった。昨夏にも多くの人が指摘していたこの点について、適切な評価を下す必要がある。