土曜日のダービーに向けた最終テストとなるはずだった。しかし、ミランは本拠地で4ゴールを許して惨敗。意外な主役となったのはムバングラだ。歴史的なハットトリックを達成した。一方、すでに長い負傷者リストには新たな名前が加わった。トモリが前半終了時にプレー続行を断念した。アモリム監督率いるチームは5位に後退し、首位に並ぶ同じ街のライバル、インテルとラツィオとは7ポイント差となった。試合後には、クルヴァ・スッドを除く多くの観客が、選手たちをブーイングで「見送った」。
ミラン、ボローニャ戦の大敗でスカッドの構造的な問題が露呈。1月の移籍市場で大型補強が必要だ
選手層が薄く、構成にも偏りがある
「負傷者が出たせいで負けたとは言っていない。 エネルギーが足りなかったと思う。同じように選手を入れ替えることができないため、プレスをかけ続け、自分たちのサッカーをするのは難しい。 自分たちのサッカーができなくなると、苦しくなる。それに、就任して2カ月の監督が、チーム全体に90分間違うサッカーをするよう求めることはできない。その点は理解してほしい」。アモリムはDAZNで欠場者を敗戦の言い訳にするつもりはないとしつつ、時間が必要だと訴えた。だが、その忍耐を本人も欠いたのかもしれない。60分にディアワラとエストゥピニャンを交代させ、5バックへの変更を求めると、ミランは相手を自陣に招き入れ、守備の基準を見失った。結果はどうだったか。デ・ウィンターのケースのように、個人の責任が明らかな形で2失点を喫した。
2つ目の見方は、1つ目とも関連する。選手層は人数・質ともに薄く、構成のバランスも悪い。サーレマケルス、ガッビア、チュクウェゼ、ラビオ、ヒラ、モレイラの欠場でチームは戦力を落とし、6日間で3試合目を戦うだけのエネルギーがなかった。昨夏にも多くの人が指摘していたこの点について、適切な評価を下す必要がある。
カルディナーレは1月に介入しなければならない
ACミランを見舞う不運が一向に収まらないことはさておき、アモリムとカルディナーレは、1月にどこをどう補強すべきか見極めなければならない。今の選手層では、リーグ戦とヨーロッパリーグの両方を戦うだけの競争力がない。ポルトガル人指揮官は選手たちに、慣れた役割から踏み出して複数のポジションでプレーすることを求めている。しかし、それを続けても、複数のポジションで代役が少なく、その質も十分ではないという選手層の穴は埋められない。時間は決してACミランの味方ではないが、1月の移籍市場を待ちながら歯を食いしばって耐えるしかない。その移籍市場では、フロントが力強く積極的に動き、少なくとも3人のハイレベルな選手を獲得することが期待される。守備のトップ選手、ムサのような特長を持つMF、そしてラモスの真の代役だ。
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