ルカ・モドリッチは、OptaPaoloによると、40歳を迎えて以降に最も多くのアシストを記録した選手だ。対象となるのは、セリエAが20チーム制に戻った2004-05シーズン以降のデータである。
その数は4アシスト。元ACミランの名選手、ズラタン・イブラヒモヴィッチの3アシストを上回った。モドリッチはルベン・アモリム監督率いるチームにとって、重要かつ決定的な存在であり続けている。
ルカ・モドリッチは、OptaPaoloによると、40歳を迎えて以降に最も多くのアシストを記録した選手だ。対象となるのは、セリエAが20チーム制に戻った2004-05シーズン以降のデータである。
その数は4アシスト。元ACミランの名選手、ズラタン・イブラヒモヴィッチの3アシストを上回った。モドリッチはルベン・アモリム監督率いるチームにとって、重要かつ決定的な存在であり続けている。
アモリム監督がモドリッチに求めるのは、クロアチアのレジェンドだけが足元から生み出せるクオリティーだ。ダービーに向けて元レアル・マドリーの司令塔としての輝きを温存するため、ポルトガル人指揮官は明日18時30分にサン・シーロで行われるボローニャ戦で、ヤシャリとムサによる中盤の起用を検討している。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。