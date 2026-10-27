ルカ・モドリッチは、OptaPaoloによると、40歳を迎えて以降に最も多くのアシストを記録した選手だ。対象となるのは、セリエAが20チーム制に戻った2004-05シーズン以降のデータである。

その数は4アシスト。元ACミランの名選手、ズラタン・イブラヒモヴィッチの3アシストを上回った。モドリッチはルベン・アモリム監督率いるチームにとって、重要かつ決定的な存在であり続けている。