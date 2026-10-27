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Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

ミラン、ボローニャ戦でモドリッチを休養へ。中盤でプレーするのは誰か

ACミラン
セリエ A

ミラン、アモリムは土曜日に予定されるインテルとのダービーにモドリッチを万全の状態で臨ませたい意向。クロアチア人MFはボローニャ戦で休養へ

ルカ・モドリッチは、OptaPaoloによると、40歳を迎えて以降に最も多くのアシストを記録した選手だ。対象となるのは、セリエAが20チーム制に戻った2004-05シーズン以降のデータである。

その数は4アシスト。元ACミランの名選手、ズラタン・イブラヒモヴィッチの3アシストを上回った。モドリッチはルベン・アモリム監督率いるチームにとって、重要かつ決定的な存在であり続けている。 

  • ボローニャ戦は休養

    アモリム監督がモドリッチに求めるのは、クロアチアのレジェンドだけが足元から生み出せるクオリティーだ。ダービーに向けて元レアル・マドリーの司令塔としての輝きを温存するため、ポルトガル人指揮官は明日18時30分にサン・シーロで行われるボローニャ戦で、ヤシャリとムサによる中盤の起用を検討している。

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