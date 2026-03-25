ミランは休むことなく、この代表戦による中断期間を利用して、契約更新に関する検討（とりわけトモリの件）を進めるとともに、19人から24～25人へと拡大する2026/2027シーズンの戦力補強候補を精査する予定だ。 いつものように、ロッソネリのスカウト部門は、セリエAが中断するこの2週間、注目すべき選手、試合、映像を割り振った。当編集部が入手した情報によると、ロッソネリのスカウト団は、ワールドカップ出場をかけた決勝戦のイタリアの対戦相手を決定するウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦が行われるカーディフ・シティ・スタジアムの観覧席に姿を見せる予定だ。
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ミラン、ボスニア・ヘルツェゴビナのバヤクタレヴィッチとアライベゴヴィッチ獲得に向け、スカウトをカーディフに派遣
アラジュベゴビッチとバイラクタレヴィッチが特に注目されている
彼を直接見た人々は、そのプレーと魅力的な人柄に感銘を受けた。ケリム・アラジュベゴヴィッチは、レッドブル・ザルツブルクで、出場機会の数だけでなく、安定したパフォーマンスでも素晴らしい活躍を見せている。2007年にケルンでボスニア系家庭に生まれた彼は、代表チームを選ぶ際、家族との絆を優先した。 イタリアではナポリとユヴェントスの両クラブが彼を高く評価しており、ユヴェントスはすでに情報を収集している。ではミランはどうか？明日、カーディフに2人のスカウトを派遣し、全大会通算11ゴール3アシストを記録するこの才能を間近で視察する予定だ。
ロッソネロ（ミラン）は、ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦のためにカーディフに視察団を派遣する。この試合の結果次第では、プレーオフにおけるイタリアの次なる対戦相手も決まる可能性が高い。アラジェベゴビッチだけでなく、ミランは別の攻撃的ウイングの資質にも高い関心を示している。この選手もボスニア・ヘルツェゴビナ出身だが、米国、より正確にはウィスコンシン州アップルトンで生まれ、その後両親の国籍に合わせて代表を選んだ。
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デンマークでのスカウト活動
ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦だけでなく、ミランはデンマーク対北マケドニアのプレーオフも注視している。2006年生まれのデンマーク人選手ルーカス・ホグスベルグは、モンカーダが注目している選手だ。彼はストラスブールでプレーしており、大きな可能性を秘めているほか、アッレグリ監督の求める条件にも合致しているようだ。