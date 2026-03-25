ミラン、ボスニア・ヘルツェゴビナのバヤクタレヴィッチとアライベゴヴィッチ獲得に向け、スカウトをカーディフに派遣

彼を直接見た人々は、そのプレーと魅力的な人柄に感銘を受けた。ケリム・アラジュベゴヴィッチは、レッドブル・ザルツブルクで、出場機会の数だけでなく、安定したパフォーマンスでも素晴らしい活躍を見せている。2007年にケルンでボスニア系家庭に生まれた彼は、代表チームを選ぶ際、家族との絆を優先した。 イタリアではナポリとユヴェントスの両クラブが彼を高く評価しており、ユヴェントスはすでに情報を収集している。ではミランはどうか？明日、カーディフに2人のスカウトを派遣し、全大会通算11ゴール3アシストを記録するこの才能を間近で視察する予定だ。





ロッソネロ（ミラン）は、ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦のためにカーディフに視察団を派遣する。この試合の結果次第では、プレーオフにおけるイタリアの次なる対戦相手も決まる可能性が高い。アラジェベゴビッチだけでなく、ミランは別の攻撃的ウイングの資質にも高い関心を示している。この選手もボスニア・ヘルツェゴビナ出身だが、米国、より正確にはウィスコンシン州アップルトンで生まれ、その後両親の国籍に合わせて代表を選んだ。