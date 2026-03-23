ミラン、フラムと接触：チュクウェゼの買い戻しに向け、獲得見込み額は

ここ数日ミランに届いた連絡は非公式であり、まだ確定したものではないため、アルド・ロッシ通りでは今後の展開を待っている状況だ。その意向が早急に契約書への署名へと結びつくことを期待しつつ。フルラーニは、プレミアリーグという舞台が、ロッソネロでの2シーズンにわたる不振から立ち直ろうとしている選手にとって再起のきっかけとなることを考慮し、チュクウェゼのフルハム移籍は双方にとってメリットのある取引になると確信していた。 ミランは現在、その影響を精査し始めている。チュクウェゼの移籍により2400万ユーロの移籍金がもたらされ、ボーナスを含めれば2800万ユーロに達する可能性がある。