サミュエル・チュクウェゼとミランは、今回、完全移籍という形で別れを迎える寸前だ。このナイジェリア人ウイングは、フルハムで文字通り生まれ変わった。同クラブでは代表チームで共にプレーしたカルヴィン・バッセイとアレックス・イウォビという2人のチームメイトと再会し、チーム全体からの信頼も得ている。現在、フルハムは来年6月にミランから買い取りオプションを行使する意向をますます強めている。
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ミラン、フラムと接触：チュクウェゼの買い戻しに向け、獲得見込み額は
フラムへの連絡
12月2日のマンチェスター・シティ戦で記録した2ゴールは、全体として順調な活躍の中で間違いなく最高の瞬間だった。チュクウェゼは来シーズンもフルハムに残留することを望んでおり、すでに同クラブの首脳陣に対して残留の意向を大筋で伝えている。 『ガゼッタ・デロ・スポルト』の報道が裏付けられた。ここ数日、昨夏この移籍を仲介したエージェントが、元ビジャレアルの選手に対する買い戻し権を行使したいというフルハムの意向をミランに伝えた。
ミランの収入はいくらなのか
ここ数日ミランに届いた連絡は非公式であり、まだ確定したものではないため、アルド・ロッシ通りでは今後の展開を待っている状況だ。その意向が早急に契約書への署名へと結びつくことを期待しつつ。フルラーニは、プレミアリーグという舞台が、ロッソネロでの2シーズンにわたる不振から立ち直ろうとしている選手にとって再起のきっかけとなることを考慮し、チュクウェゼのフルハム移籍は双方にとってメリットのある取引になると確信していた。 ミランは現在、その影響を精査し始めている。チュクウェゼの移籍により2400万ユーロの移籍金がもたらされ、ボーナスを含めれば2800万ユーロに達する可能性がある。