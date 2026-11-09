ベルガモのチームを相手に、試合内容でもチャンスの数でも完全に圧倒した。頂点を目指すチームらしい姿勢で臨み、 高いテンポ と勝負どころでの驚くほどの冷静さを見せた。チームの上位進出への期待を高める 力強いパフォーマンス だった。

フィジカルに優れるFW アサンジと復調したフォスの連係も見事で、2人は序盤から相手を幾度も苦しめた。だが、試合を支配したのはオッソラだ。上のカテゴリーでも通用する実力を示し、30分には左足のシュートでポストをかすめた。2分後、待望の先制点が生まれる。昨夏バーミンガムから加入したゲルニエが、才能豊かなMFパンドルフィに完璧なアシストを送った。2008年生まれのパンドルフィは後半開始早々、相手に当たってコースが変わった左足のシュートでロヴェッリ を破り、2-0とする自身2点目を決めた。

試合の決着がついたのは終盤だった。 カッペレッティ が見事なカウンターを仕掛け、イドリッシ に押し込むだけのボールを供給。3-0とするゴールで試合を締めくくった。チェルシーから加入したイドリッシにとっては今季初ゴール。昨季の身体的な問題を克服し、ナバーロにとってますます頼れる戦力となっている。