ACミランにとって、先の日曜日は記憶に残る一日となった。トップチームはデ・ロッシ率いるジェノアの難しい敵地で貴重な勝利を収め、一方のミラン・フトゥーロもヴィルトゥス・チゼラーノ・ベルガモに3-0で快勝を収めた。ナバーロ監督率いるチームはこれで4試合連続で勝ち点を獲得。好調の流れは ヴィルトゥス ヴェローナ とキエーヴォ ヴェローナへの勝利に始まり、 その間に挟んだ クラブ・ミラノとの引き分けを経て続いている。ミラン・フトゥーロは今や首位までわずか勝ち点2差に迫り、ニッビアーノとキエーヴォを追い抜くことも射程に入れている。
ミラン・フトゥーロ、4試合連続無敗。首位まで勝ち点2差に迫る。パンドルフィとオッソラが勝負を決める
試合
ベルガモのチームを相手に、試合内容でもチャンスの数でも完全に圧倒した。頂点を目指すチームらしい姿勢で臨み、 高いテンポ と勝負どころでの驚くほどの冷静さを見せた。チームの上位進出への期待を高める 力強いパフォーマンス だった。
フィジカルに優れるFW アサンジと復調したフォスの連係も見事で、2人は序盤から相手を幾度も苦しめた。だが、試合を支配したのはオッソラだ。上のカテゴリーでも通用する実力を示し、30分には左足のシュートでポストをかすめた。2分後、待望の先制点が生まれる。昨夏バーミンガムから加入したゲルニエが、才能豊かなMFパンドルフィに完璧なアシストを送った。2008年生まれのパンドルフィは後半開始早々、相手に当たってコースが変わった左足のシュートでロヴェッリ を破り、2-0とする自身2点目を決めた。
試合の決着がついたのは終盤だった。 カッペレッティ が見事なカウンターを仕掛け、イドリッシ に押し込むだけのボールを供給。3-0とするゴールで試合を締めくくった。チェルシーから加入したイドリッシにとっては今季初ゴール。昨季の身体的な問題を克服し、ナバーロにとってますます頼れる戦力となっている。
オッソラとパンドルフィで、質の高さが主役に
夏のプレシーズンキャンプの大半をトップチームで過ごした後、2007年生まれのオッソラは、セリエDでは規格外の選手であることを示し続けている。創造性あふれるプレーでチームをけん引し、明確に責任を引き受けている。上のカテゴリーにステップアップするにふさわしく、セリエBでも問題なく力を発揮できるはずだ。
多くの選手の中でも、パンドルフィの成長は特筆すべきだ。2ゴールに加え、試合への関与をますます深め、ゴール前25メートルのエリアで違いを生み出せるMFになっている。ミランは彼を高く評価しており、フォスとともに非常に質の高い中盤を形成できる。イドリッシの創造性とゲルニエの才能。ミラン・フトゥーロは今、こうした強みを武器に、間違いなく首位を狙っている。
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