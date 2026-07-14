「ミラン・フトゥーロ」、公式発表：エンポリからザナガを獲得

ACミランは、若手育成プロジェクト「ミラン・フトゥーロ」にエドアルド・ザナガ選手が加入したと発表しました。
2008年生まれのフォワードで、エンポリFCから加入し、今後ロッソネリの一員としてプレーします。
クラブは公式サイトで、昨日アルド・ロッシ通りのクラブ本部で3年契約を結んだと発表しました。
ACミランは、若手育成プロジェクト「ミラン・フトゥーロ」にエドアルド・ザナガ選手が加入したと発表しました。
2008年生まれのフォワードで、エンポリFCから加入し、今後ロッソネリの一員としてプレーします。
クラブは公式サイトで、昨日アルド・ロッシ通りのクラブ本部で3年契約を結んだと発表しました。
2008年生まれの彼は、イタリア屈指の育成組織エンポリで基礎を学び、実戦力を身につけて加入。新たなキャリア章を開く。
2008年3月13日生まれ、アスティ出身、身長184cm、イタリア国籍。主にセカンドストライカーを務め、左右のウイングもこなす。利き足は右。 指導者が注目するのは、彼のフォワードとしてのタイプだ。 彼はペナルティエリアに固定されるセンターフォワードでも、浮遊するだけのフォワードでもなく、その中間に位置する点が最も興味深い。すでにこのカテゴリーでは十分な体格を持ちながら、プレーをつなぎ、サイドを攻め、ライン間で働く機動性も備えている。
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