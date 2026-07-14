「ミラン・フトゥーロ」、公式発表：エンポリからザナガを獲得

ACミランは、若手育成プロジェクト「ミラン・フトゥーロ」にエドアルド・ザナガ選手が加入したと発表しました。

2008年生まれのフォワードで、エンポリFCから加入し、今後ロッソネリの一員としてプレーします。





クラブは公式サイトで、昨日アルド・ロッシ通りのクラブ本部で3年契約を結んだと発表しました。