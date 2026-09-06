2024年夏、モンカダはシルバーノ・フォスの獲得に強い決意を示し、アヤックスから引き抜くために実に500万ユーロ（固定250万ユーロ＋ボーナス250万ユーロ）を投じた。オランダ人MFは、負傷や個人的な問題の間で、非常に難しい2シーズンを過ごし、しばしばサッカーから離れていた。ミラノ復帰前には回復のためにアムステルダムで7カ月を過ごし、その後は昨季のプリマヴェーラへ。そして今、新たなチャンスを迎えている。もちろん、2005年生まれのこのMFはセリエDとはまったく無関係だが、このゴールは新たなスタートを刻むためのものになるだろう。