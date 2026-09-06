上々のスタートだ。ミランのセカンドチームは、セリエDでの今季初戦でカリエロ・テルメを下して白星発進を飾った。プレミアリーグ・インターナショナルカップ第1節で、グディソン・パークでエヴァートンに快勝してからわずか数日後に手にした重要な勝ち点3だ。ナバーロ監督率いるチームにとって士気は高く、前半をビハインドで終えながらも巻き返したチームの成長に、指揮官も笑顔を見せている。
翻訳者：
ミラン・フトゥーロ、リーグ戦初戦は白星発進。元アヤックスのシルバーノ・ヴォスも得点した
得点者一覧
フェリーチェ・キネッティではゴールと見せ場にあふれる一戦となり、カルディエーロ・テルメに与えられたPKを見事に阻止したGKピッタレッラも主役の一人となった。プレシーズンにアモリムの下で好パフォーマンスを見せていたオッソラはデビュー戦で得点を決め、ボルサーニ、ヴォスとプラッツォッタも同様にゴールを挙げた。得点者はいずれもセリエBからオファーを受けていた移籍市場の注目選手たちだったが、最終的にはプロジェクトに力を与えるためミランに残留した。
500万の男の帰還
2024年夏、モンカダはシルバーノ・フォスの獲得に強い決意を示し、アヤックスから引き抜くために実に500万ユーロ（固定250万ユーロ＋ボーナス250万ユーロ）を投じた。オランダ人MFは、負傷や個人的な問題の間で、非常に難しい2シーズンを過ごし、しばしばサッカーから離れていた。ミラノ復帰前には回復のためにアムステルダムで7カ月を過ごし、その後は昨季のプリマヴェーラへ。そして今、新たなチャンスを迎えている。もちろん、2005年生まれのこのMFはセリエDとはまったく無関係だが、このゴールは新たなスタートを刻むためのものになるだろう。
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