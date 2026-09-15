ミラン・フトゥーロ、セリエDとプレミアリーグ・インターナショナルカップU21で戦うACミランのU-23は今どうなっているのか

2026-27シーズンのミラン・フトゥーロは、決して最高の形でスタートしたわけではなかった。セリエDコッパ・イタリア1回戦でサンタンジェロに敗れ、D組のこのチームは現在、32強入りを決めている。ソルビアーテ・アルノのフェリーチェ・キネッティで行われた一戦では、ミランが序盤のビハインドをカスティエッロの得点で追いつき、前半をタイスコアで終えたが、後半は作り出した数々のチャンスを生かし切れず、終盤にはペナルティーエリア手前からのFKとカウンターで2失点を喫した。後半には好材料もあり、ボノミが膝の負傷による1年の離脱を経てピッチに戻ってきた。そして、作り出した多くのチャンスをゴールに結びつける力の乏しさこそが、プロ・パラッツォーロとの第2節での敗戦を決定づけた（デビュー戦での5-1の敗戦を見事に晴らした）。





ナバーロとそのスタッフは、攻撃面の改善に精力的に取り組んでいる。この部分は、オッソラ、ボルサーニ、プラッツォッタ、ヴォスの得点でカルディエロ・テルメに4-3で勝利したデビュー戦では非常に良かった。とりわけヴォスについては100％の状態を取り戻す必要がある。というのも、ポテンシャルだけを見ればヨーロッパリーグ級の選手だが、メンタル面ではなお非常にもろく、そのため特別なマネジメントが必要となり、次節のプロ・パラッツォーロ戦でのメンバー外のような措置にもつながっているからだ。