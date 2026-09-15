ミランの夜となった。とはいえ、これはミラン・フトゥーロ、つまりACミランのU-23チームのことだ。伝統どおり白いユニフォームをまとい、ヨーロッパの舞台へ。 プレミアリーグ・インターナショナルカップU21での記念すべき初戦は、イングランドサッカーの歴史を刻んできた名高い舞台のひとつ、リバプールのグディソン・パークでの価値ある勝利として幕を閉じた。 エヴァートンU21対ミラン・フトゥーロは、セルジオ・ナバーロ率いるACミランが2-1で勝利。質、強度ともに見事なパフォーマンスを披露した。得点はフェデリコ・コロンボとロレンツォ・オッソラ。後半立ち上がり、若きトフィーズが最も勢いに乗っていた時間帯にグラハムがFKで一時同点に追いついたが、その間に挟まれる形となった。今季序盤のここまで4試合の中でも、この一戦はヨヴァン・キロフスキとヴィンチェンツォ・ヴェルジーネが構想したチームのポテンシャルを最もよく示した試合だった。まるでプロ同士の試合を見ているかのようで、決してセリエDの試合には見えなかった。
翻訳者：
ミラン・フトゥーロ、セリエDとプレミアリーグ・インターナショナルカップU21で戦うACミランのU-23は今どうなっているのか
空回りの時間帯
2026-27シーズンのミラン・フトゥーロは、決して最高の形でスタートしたわけではなかった。セリエDコッパ・イタリア1回戦でサンタンジェロに敗れ、D組のこのチームは現在、32強入りを決めている。ソルビアーテ・アルノのフェリーチェ・キネッティで行われた一戦では、ミランが序盤のビハインドをカスティエッロの得点で追いつき、前半をタイスコアで終えたが、後半は作り出した数々のチャンスを生かし切れず、終盤にはペナルティーエリア手前からのFKとカウンターで2失点を喫した。後半には好材料もあり、ボノミが膝の負傷による1年の離脱を経てピッチに戻ってきた。そして、作り出した多くのチャンスをゴールに結びつける力の乏しさこそが、プロ・パラッツォーロとの第2節での敗戦を決定づけた（デビュー戦での5-1の敗戦を見事に晴らした）。
ナバーロとそのスタッフは、攻撃面の改善に精力的に取り組んでいる。この部分は、オッソラ、ボルサーニ、プラッツォッタ、ヴォスの得点でカルディエロ・テルメに4-3で勝利したデビュー戦では非常に良かった。とりわけヴォスについては100％の状態を取り戻す必要がある。というのも、ポテンシャルだけを見ればヨーロッパリーグ級の選手だが、メンタル面ではなお非常にもろく、そのため特別なマネジメントが必要となり、次節のプロ・パラッツォーロ戦でのメンバー外のような措置にもつながっているからだ。
オッソラとボルサーニが脚光を浴びる
今季序盤の主役といえる選手は、間違いなくキャプテンのオッソラだ。すでにトップチームでのプレシーズンでも好パフォーマンスを見せていた。ACミランのトップ下は4試合で2ゴールを記録し、常に高水準のプレーを披露している。オッソラとボルサーニは、ほどなくしてカテゴリーを上げることになりそうだ。才能あふれるMFパンドルフィも成長を見せている。
登録凍結
育成部門の責任者ヴィンチェンツォ・ヴェルジネは、トップチームから下部組織まで一貫した手法と哲学を浸透させることを目的に、ヨヴァン・キロフスキと日々情報やアイデアを共有している。昨季との最大の違いは、登録メンバーを固定している点だ。プリマヴェーラでプレーする選手は継続して同カテゴリーで戦い、ここ数カ月に表面化していた混乱を避けるため、試合直前にミラン・フトゥーロとの間で選手の入れ替えは行われていない。
ナバロ・メソッド
セルヒオ・ナバーロ・バルケーロは、2006年から若手育成に携わってきたことから、ヨバン・キロフスキが明確な意図を持って選んだ人選だった。カステジョンで長く経験を積んだ後、2022年から2025年にかけてアスレティック・クルブ・ビルバオで育成部門責任者を務める。戦術面では、アモリムの考え方に沿った3-4-2-1を採用し、ボール保持と主導権を重視するサッカーを志向している。彼の目標は、下されるあらゆる決定において、すべての選手が主役であると感じられるようにすることだ。どうやってか。ミーティングでは、選手たち自身が新しいアイデアを提案し、自分たちの感情を語る。指揮官が導入した新たな決まりの一つは、チームメートのゴールを決めた際には全員が一緒に喜び、祝わなければならないというものだ。オッドと比べると、はるかに共感力が高く、選手たちとの直接的な対話を重視している。また、彼らとは行動規範も共有しており、遅刻やさまざまな問題行動には罰金が科される一方で、しっかりできたことを評価するための報奨も設けられている。
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