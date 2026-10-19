オリヴィエリ・スタジアムで、ミラン・フトゥーロが大本命のキエーヴォ・ヴェローナを2-1で破った。ナバーロ監督率いる選手たちは完璧な試合運びを見せ、キエーヴォの集中力を欠いたプレーを見逃さずに得点した。
ミラン・フトゥーロ、キエーヴォ・ヴェローナの敵地で価値ある勝利。1年間の負傷離脱を経たボノミがこの日のヒーローに
試合
試合は立ち上がりから動きを見せる。ミネッシがゴールに迫ったものの、先制したのはアウェーのミラン・フトゥーロだった。ボルサーニのクロスにアサンジが巧みにヒールで合わせると、ボールはポストに当たってゴールに入った。キエーヴォも反撃し、ヴタイのパスを受けたミネッシが同点弾を決める。前半終盤には、カランナンテがCKからのヘディングでゴール上隅をたたき、キエーヴォは逆転に迫った。
後半の立ち上がりもホームのキエーヴォが攻勢に出て、カランナンテとミネッシがゴールを脅かす。しかし、その後はミラン・フトゥーロが押し返し、キエーヴォの攻撃は鋭さを失った。さらに、バネが最後尾の選手として犯したファウルで退場となり、ホームチームは苦境に立たされる。ペナルティーエリア際からのFKは直接得点につながらなかったが、その少し後、メノンのシュートをアルランクがはじいてエリア内に残ったボールに、ボノーミがいち早く反応してゴールを決めた。
キエーヴォ（3-5-2）：アルランク；カンタレッラ、バネ、サルヴィ；ジャッセイ（後半40分 アニェッリ）、ボルド（後半15分 ヴェルゼレッティ）、カランナンテ、デ・チェルキオ（後半28分 チッコーネ）、トリッロ；ミネッシ（後半28分 デステ）、ヴタイ（後半37分 パロスキ）。控え：ペトローネ、イオニタ、パロスキ、ストゥルリ、トレヴィザーニ。監督：ディドゥ
ミラン・フトゥーロ（4-2-3-1）：ピッタレッラ、カッペレッティ（後半30分 ズキッチ）、ボルサーニ、パリエイ、シセ、サーラ、ペレラ（後半22分 ボノーミ）、プラッツォッタ（後半49分 ボルサ）、アサンジ、オッソラ、ゲルニエ（後半30分 メノン）。控え：ファッチョーリ、イドリッシ。監督：ナバーロ
主審：バルチェッローナ・ポッツォ・ディ・ゴットのミローネ
得点：前半26分 アサンジ、前半37分 ミネッシ、後半39分 ボノーミ
警告：カンタレッラ、ゲルニエ、パリエイ、カランナンテ。バネは後半34分、最後尾の選手として犯したファウルで退場
アディショナルタイム：前半1分、後半4分
トンネルの先に見える光
トンネルの先に光が見えた。ボノミがゴールで再び勝負を決め、ミラン全体にも明るい兆しが見えた。若き才能は負傷で戦列を離れていたが、それはボノミにとって最悪に近いタイミングだった。2006年生まれのボノミは、プリマヴェーラ1で好調な2シーズンを過ごし、ゴールやアシスト、決定的なプレーでミランの若手をけん引していた。2025年夏、アレッサンドロはミランフトゥーロに加わり、トレヴィリエーゼとのコッパ・イタリアでデビュー。ミランがホームで勝利したその試合で、アシストを記録した。
ボノミのキャリアで最も苦しい時期、ミランは若き選手への大きな信頼を示し、リハビリ中の2026年5月に契約を更新した。コモ出身のトップ下であるボノミは、わずか9歳の頃からミランでプレーしている。
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