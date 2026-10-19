試合は立ち上がりから動きを見せる。ミネッシがゴールに迫ったものの、先制したのはアウェーのミラン・フトゥーロだった。ボルサーニのクロスにアサンジが巧みにヒールで合わせると、ボールはポストに当たってゴールに入った。キエーヴォも反撃し、ヴタイのパスを受けたミネッシが同点弾を決める。前半終盤には、カランナンテがCKからのヘディングでゴール上隅をたたき、キエーヴォは逆転に迫った。





後半の立ち上がりもホームのキエーヴォが攻勢に出て、カランナンテとミネッシがゴールを脅かす。しかし、その後はミラン・フトゥーロが押し返し、キエーヴォの攻撃は鋭さを失った。さらに、バネが最後尾の選手として犯したファウルで退場となり、ホームチームは苦境に立たされる。ペナルティーエリア際からのFKは直接得点につながらなかったが、その少し後、メノンのシュートをアルランクがはじいてエリア内に残ったボールに、ボノーミがいち早く反応してゴールを決めた。









キエーヴォ（3-5-2）：アルランク；カンタレッラ、バネ、サルヴィ；ジャッセイ（後半40分 アニェッリ）、ボルド（後半15分 ヴェルゼレッティ）、カランナンテ、デ・チェルキオ（後半28分 チッコーネ）、トリッロ；ミネッシ（後半28分 デステ）、ヴタイ（後半37分 パロスキ）。控え：ペトローネ、イオニタ、パロスキ、ストゥルリ、トレヴィザーニ。監督：ディドゥ

ミラン・フトゥーロ（4-2-3-1）：ピッタレッラ、カッペレッティ（後半30分 ズキッチ）、ボルサーニ、パリエイ、シセ、サーラ、ペレラ（後半22分 ボノーミ）、プラッツォッタ（後半49分 ボルサ）、アサンジ、オッソラ、ゲルニエ（後半30分 メノン）。控え：ファッチョーリ、イドリッシ。監督：ナバーロ

主審：バルチェッローナ・ポッツォ・ディ・ゴットのミローネ

得点：前半26分 アサンジ、前半37分 ミネッシ、後半39分 ボノーミ

警告：カンタレッラ、ゲルニエ、パリエイ、カランナンテ。バネは後半34分、最後尾の選手として犯したファウルで退場

アディショナルタイム：前半1分、後半4分



