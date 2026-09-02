スペイン人指揮官ナバーロ率いるミラン・フトゥーロにとって歴史的な一日となる。実際、ミランのセカンドチームはプレミアリーグ・インターナショナルカップ初戦に臨む。この大会は今大会で10回目を迎え、イングランドの優れた育成組織と欧州の強豪クラブの優れた育成組織が競い合うものだ。前回大会は、決勝でレアル・マドリーを破ったボルシア・ドルトムントが制した。今年はミラン・フトゥーロも、この舞台で自らを試し、国際レベルでの経験を積むことができる。