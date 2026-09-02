ミラン・フトゥーロは移籍市場最終日に、ヤコポ・サルドとケビン・ゼローリに別れを告げた。前者は買い取りオプション付きのレンタルでペスカーラへ移籍し、元ミラン・プリマヴェーラ主将の後者は買い取りオプション付き、ただし買い戻し条項なし、さらに将来の再売却時の20％条項付きのレンタルでズュートティロルへ移った。チームには、将来性のあるゲルニエルやエル・マリック・シセ、そして再浮上が期待されるヴォスやバレンティエンといった有望株が残っている。
翻訳者：
ミラン・フトゥーロ、ヴォスらがグディソン・パークでプレミアリーグ・インターナショナル・カップに出場。きょう、エヴァートンU-21戦で初戦を迎える
国際大会
スペイン人指揮官ナバーロ率いるミラン・フトゥーロにとって歴史的な一日となる。実際、ミランのセカンドチームはプレミアリーグ・インターナショナルカップ初戦に臨む。この大会は今大会で10回目を迎え、イングランドの優れた育成組織と欧州の強豪クラブの優れた育成組織が競い合うものだ。前回大会は、決勝でレアル・マドリーを破ったボルシア・ドルトムントが制した。今年はミラン・フトゥーロも、この舞台で自らを試し、国際レベルでの経験を積むことができる。
どこで見られる？
ミラン・フトゥーロはリバプールでエヴァートンU21戦に初陣を迎える。試合の舞台となるのは、イングランドサッカー界でも屈指の趣を誇るスタジアム、グディソン・パークだ。2シーズン前までトップチームの本拠地だった歴史ある会場で、現在は育成チームと女子チームが使用している。キックオフは日本時間3時で、ミラン公式アプリでライブ配信される。
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