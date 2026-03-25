ミラン・フトゥーロのセリエDでの戦いは、浮き沈みはあるものの続いている。 ホームのチネッティで、順位表最下位から2番目のヌオーヴァ・ソンドリオと引き分けた直近の試合は、後味の悪いものとなったが、それでもオッド監督率いる選手たちがここまでの道のりで成し遂げた成果を損なうものではない。46ポイントを獲得し、57ポイントで快進撃を続けるフォルゴーレ・カラテーゼに次ぐ2位につけている。2位のミラン・フューチュロとは実に11ポイントの差がある。
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「ミラン・フトゥーロ」の現状：今シーズンの評価と課題、そして将来を見据えて
前向きなサッカー
ミラン・フトゥーロは、直近の好成績に後押しされ、自信を持ってその最大の武器であるボール支配から試合をスタートさせている。同チームは、契約を更新したばかりのMFサラをはじめ、イタリアU-19代表の主力としても定着している選手など、ユース部門の有望な若手選手全員の能力を引き出そうとしている。 オッド監督のサッカー哲学において、サイドの選手は高いインテンシティを発揮しなければならない。左サイドではチャカ・トラオレが1対1の局面で存在感を示し、2007年生まれのカッペレッティは27試合に出場し、2ゴール2アシストを記録して頭角を現している。カッペレッティはレガ・プロへの昇格の準備が整っている。
前節では、1月にバイエルン・ミュンヘンから加入した2007年生まれのオーストリア人左サイドバック、ダルピアッツが先発デビューを果たした。ミランは彼を将来の主力として期待している。 ジェロリとサルドを中心とした中盤のローテーションは、今シーズンだけでなく、来シーズンもロッソネロがレガ・プロへの復帰を果たすための鍵となる。積極的なサッカーを追求するチームの構想を、今後も推進していけることを期待している。
増加傾向にある
オッドとタッソッティを笑顔にさせる明るい材料の一つは、シーズン序盤は浮き沈みが激しかったものの、センターバックのヴラディミロフとズキッチが成長を遂げていることだ。また、ロッソネロのユース出身である攻撃的ウイングのオッソラの成長ぶりや、プロリーグでスタメンとしてプレーする準備が整ったトリアーニの出場時間増加も、間違いなく好材料と言える。 最も興味深い話題は、名門の血を引くデンゼル・シードルフだ。父のクラレンスは、2004年生まれの息子がロッソネロで重要なキャリアを築けることを期待している。
改善すべき点
明らかに改善すべき点はいくつかある。まず第一に、同グループ内で戦力的に劣るチームを相手に、チームが気力を失いがちなメンタリティだ。また、このカテゴリーとは別次元のプレーを見せるトラオレのインパクトも向上させる必要がある。元パレルモ所属の彼は、依然として自身のポテンシャルに見合ったパフォーマンスを発揮するには程遠い。現状では、2006年生まれのドイツ人FWアサンジは、当初の予定より遅れをとっている。