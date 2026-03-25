「ミラン・フトゥーロ」の現状：今シーズンの評価と課題、そして将来を見据えて

ミラン・フトゥーロは、直近の好成績に後押しされ、自信を持ってその最大の武器であるボール支配から試合をスタートさせている。同チームは、契約を更新したばかりのMFサラをはじめ、イタリアU-19代表の主力としても定着している選手など、ユース部門の有望な若手選手全員の能力を引き出そうとしている。 オッド監督のサッカー哲学において、サイドの選手は高いインテンシティを発揮しなければならない。左サイドではチャカ・トラオレが1対1の局面で存在感を示し、2007年生まれのカッペレッティは27試合に出場し、2ゴール2アシストを記録して頭角を現している。カッペレッティはレガ・プロへの昇格の準備が整っている。





前節では、1月にバイエルン・ミュンヘンから加入した2007年生まれのオーストリア人左サイドバック、ダルピアッツが先発デビューを果たした。ミランは彼を将来の主力として期待している。 ジェロリとサルドを中心とした中盤のローテーションは、今シーズンだけでなく、来シーズンもロッソネロがレガ・プロへの復帰を果たすための鍵となる。積極的なサッカーを追求するチームの構想を、今後も推進していけることを期待している。