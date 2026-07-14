ミラン・フトゥーロは、9月6日（日）開幕のセリエDリーグに向け、今後数週間毎日午前中に練習を行う。 所属グループは未決定で、7月末に発表予定だ。8月29日・30日にはセリエDコッパ・イタリア1回戦の公式戦初戦を迎える。

7月14日（火）午後の初回練習に招集された選手は以下の通り：アサンジ、バレンティエン、ボノミ、ボルサーニ、カッペレッティ、カスティエッロ、カタラーノ、シセ・M.、 コロンボ、ディ・シエナ、エレトゥ、ファッチョーリ、マグラッシ、マンチョッピ、メノン、ミノッティ、パグリエイ、パンドルフィ、ペレラ、ピエルマリーニ、プラッツォッタ、サラ、サルド、シア、ヴラディミロフ、ヴォス、ゼローリ、ズキッチ。





明日には、ラツィオから加入予定の左サイドバック、ロレンツォ・カルヴァーニも合流する見込みだ。