新たな始まりを告げる一日。今朝、新監督セルヒオ・ナバロ・バルケロ率いる「ミラン・フトゥーロ」が集合。アシスタントコーチは39歳のロベルト・ロブレス・フェイホ。午前中はフィジカルテスト、午後はピッチで2回目の練習を行う。
Getty Images Sport
翻訳者：
「ミラン・フトゥーロ」がナバロ監督率いる合宿を開始。招集メンバー、残留・退団選手が以下の通り。
招集選手
ミラン・フトゥーロは、9月6日（日）開幕のセリエDリーグに向け、今後数週間毎日午前中に練習を行う。 所属グループは未決定で、7月末に発表予定だ。8月29日・30日にはセリエDコッパ・イタリア1回戦の公式戦初戦を迎える。
7月14日（火）午後の初回練習に招集された選手は以下の通り：アサンジ、バレンティエン、ボノミ、ボルサーニ、カッペレッティ、カスティエッロ、カタラーノ、シセ・M.、 コロンボ、ディ・シエナ、エレトゥ、ファッチョーリ、マグラッシ、マンチョッピ、メノン、ミノッティ、パグリエイ、パンドルフィ、ペレラ、ピエルマリーニ、プラッツォッタ、サラ、サルド、シア、ヴラディミロフ、ヴォス、ゼローリ、ズキッチ。
明日には、ラツィオから加入予定の左サイドバック、ロレンツォ・カルヴァーニも合流する見込みだ。
残る者と去る者
ナバロ監督が率いる新チームでは、ヴォス、ゼローリ、バレンティエンの3人が目立つ。ヴォスは移籍先が決まるまでの待機で、ゼローリは期限付き移籍が検討されている。 バレンティエンは残留の可能性があり、チームはマリック・シセ、ヴラディミロフ、パンドルフィ、カスティエッロを軸に構成される見込みだ。
退団が予想されるのはドイツ人FWのアサンジ、シア、エレトゥの3名で、カッペレッティとサルドはカタンツァーロとの交渉が進んでいる。
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