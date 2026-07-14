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US Sassuolo v AC Milan - Serie A TIMGetty Images Sport

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「ミラン・フトゥーロ」がナバロ監督率いる合宿を開始。招集メンバー、残留・退団選手が以下の通り。

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この数時間、ジョヴァンニ・レンナ監督率いるプリマヴェーラと、今年からヴィト・アントネッリ監督が率いるU-18チームのトレーニングが始まった。

新たな始まりを告げる一日。今朝、新監督セルヒオ・ナバロ・バルケロ率いるミラン・フトゥーロ」が集合。アシスタントコーチは39歳のロベルト・ロブレス・フェイホ。午前中はフィジカルテスト、午後はピッチで2回目の練習を行う。

  • 招集選手

    ミラン・フトゥーロは、9月6日（日）開幕のセリエDリーグに向け、今後数週間毎日午前中に練習を行う。 所属グループは未決定で、7月末に発表予定だ。8月29日・30日にはセリエDコッパ・イタリア1回戦の公式戦初戦を迎える。

    7月14日（火）午後の初回練習に招集された選手は以下の通り：アサンジ、バレンティエン、ボノミ、ボルサーニ、カッペレッティ、カスティエッロ、カタラーノ、シセ・M.、 コロンボ、ディ・シエナ、エレトゥ、ファッチョーリ、マグラッシ、マンチョッピ、メノン、ミノッティ、パグリエイ、パンドルフィ、ペレラ、ピエルマリーニ、プラッツォッタ、サラ、サルド、シア、ヴラディミロフ、ヴォス、ゼローリ、ズキッチ。


    明日には、ラツィオから加入予定の左サイドバック、ロレンツォ・カルヴァーニも合流する見込みだ。

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  • 残る者と去る者

    ナバロ監督が率いる新チームでは、ヴォス、ゼローリ、バレンティエンの3人が目立つ。ヴォスは移籍先が決まるまでの待機で、ゼローリは期限付き移籍が検討されている。 バレンティエンは残留の可能性がありチームはマリック・シセ、ヴラディミロフ、パンドルフィ、カスティエッロを軸に構成される見込みだ。


    退団が予想されるのはドイツ人FWのアサンジ、シア、エレトゥの3名で、カッペレッティとサルドはカタンツァーロとの交渉が進んでいる。

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