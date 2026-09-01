ユスフ・フォファナは、自宅で移籍市場最終日を過ごしながら、ミランに別れを告げるための連絡を待っている。フランス人MFは移籍に関する理由により、今日のトレーニングに参加しない許可をクラブから受けた。同じ判断は、もう1人の戦力外となっているフィカヨ・トモリにも下された。
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ミラン、フォファナは難題に：リヨンとの交渉は停滞、ベシクタシュとハル・シティが本格的な獲得に動く
リヨンが足止めされた
フォファナは昨日、フォンセカ率いるリヨン移籍にあと一歩まで迫っていた。ACミランでの共闘経験を受け、再び戦力として迎え入れようと強く動いていたためだ。交渉は買い取りオプション付きレンタルの形で順調に進み、クラブ間では書類の準備に入っていたが、給与負担の配分をめぐって急停止した。フランスのクラブは、今季終了までにフォファナが受け取るべき300万ユーロの50％をミランが負担するよう求めた。アルムシュタットとカーディナーレは「ノー」と答え、現在は両者が接触を保っているものの、交渉は減速している。
ベシクタシュがプレッシング、ミランはハル・シティを待つ
ここ数時間で、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ率いるベシクタシュが、買い取りオプション付きの有償レンタル移籍（買い取り額2000万ユーロ）について承認を得るべく、ミランに対して再び強い働きかけを見せている。 フォファナはガラタサライには前向きな姿勢を示していたが、ベシクタシュにはまだ示しておらず、仲介者たちが説得を試みるため動いている。 一方で、背後にはハル・シティも控えている。ミランは、イングランドのクラブがモナコ出身の同選手に対し、完全移籍でのオファーを早急に提示することを期待している。フォファナの将来を巡る謎は、今後数時間で解かれる見通しだ。
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