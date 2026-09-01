フォファナは昨日、フォンセカ率いるリヨン移籍にあと一歩まで迫っていた。ACミランでの共闘経験を受け、再び戦力として迎え入れようと強く動いていたためだ。交渉は買い取りオプション付きレンタルの形で順調に進み、クラブ間では書類の準備に入っていたが、給与負担の配分をめぐって急停止した。フランスのクラブは、今季終了までにフォファナが受け取るべき300万ユーロの50％をミランが負担するよう求めた。アルムシュタットとカーディナーレは「ノー」と答え、現在は両者が接触を保っているものの、交渉は減速している。