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ミラン、フォファナはリヨン戦を欠場へ：フランス人MFにベシクタシュとフェネルバフチェが再び関心

ACミラン

ミラン、フォファナのリヨン移籍は破談に　何が起きたのか

まさに土壇場での衝撃的な展開だ。リヨンは昼ごろにミランと合意に達したにもかかわらず、ユスフ・フォファナを登録することができなかった。フランスのクラブはFIFAから複雑かつ厳格な制限を課されており、給与総額の枠を空けるために、もう1人のフォファナであるマリク・フォファナの放出を成立させる必要があったが、その実現が遅れている。

  • 破談となった合意

    集中的な2日間の交渉とミランとの接触を経て、リヨンフォファナに冷や水が浴びせられた。合意内容は、有償レンタル200万ユーロに加え、1200万ユーロの買い取りオプション付きで、ACミランがフランス人MFの給与の一部を負担するという条件だった。フランスとイタリアでは市場が閉まる20時までに移籍成立に至らず、イングランドではまだ閉まっていなかったものの、まとまりかけていたこの交渉は破談となった。

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  • ベシクタシュとガラタサライが再び争奪戦に加わる

    フォファナのリヨン移籍が破談となったことで、ミランはここから第2段階に入り、フランス人MFの新たな移籍先を探さなければならなくなった。 午後の接触を受け、ベシクタシュ行きの選択肢は依然として残っている。イタリアーノは彼をイスタンブールへ連れて行くべく後押ししている。トルコの移籍市場はあと5日で閉幕するため、交渉をまとめる時間は十分にある。背後ではガラタサライも候補に挙がっている。

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