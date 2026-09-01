フォファナのリヨン移籍が破談となったことで、ミランはここから第2段階に入り、フランス人MFの新たな移籍先を探さなければならなくなった。 午後の接触を受け、ベシクタシュ行きの選択肢は依然として残っている。イタリアーノは彼をイスタンブールへ連れて行くべく後押ししている。トルコの移籍市場はあと5日で閉幕するため、交渉をまとめる時間は十分にある。背後ではガラタサライも候補に挙がっている。