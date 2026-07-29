フォファナのミランでのこれまでの歩みは、まさに感情のルナパークだった。1年目のシーズンは、インテルとの決勝でイタリア・スーパーカップ制覇を成し遂げるなど、パフォーマンスは良好だった一方で、昨季のフランス人MFは高いレベルのプレーを継続的に示すことができなかった。複雑なシーズン終盤を受け、テクニカルスタッフとフロントの合意のもと、今夏の移籍市場で売却に前向きな姿勢を取るという決断が下されていた。 ユスフはクラブ内で自身の立場が弱まったことを認識しており、スポーツ面で言えば、この状況に抗おうとしている。
Getty Images
翻訳者：
ミラン、フォファナがアモリムと会談。役割から移籍市場での2つの要望まで、将来について見えてきたこととは
ポジション問題
ミランがフォファナについて行った評価は、特徴面で見ればフランス人選手のプレーがアモリムの構想の中で発展していく可能性があるため、どちらかと言えば好機という観点によるものだ。そして、まさにこの点について、元モナコのフォファナは役割面からこだわっていく考えだ。背番号19は、自身の原点であり、最もやりやすいポジションでもある2ボランチの一角でプレーすることを望んでいる。ミラン加入後、フォファナは理想的なポジションでプレーすることがほとんどなく、フォンセカの下での一時期を除いて、常に攻撃参加を得意とするインサイドハーフとして起用されてきた。
アモリムとの会談
この準備期間において、アモリムは選手たちを技術面と性格面の両方から深く知ることを目標に据えている。その方針を強化するため、個別面談も重ねている。とりわけ頻繁に呼ばれているのはギラだが、ここ数日ではポルトガル人指揮官がフォファナとも長時間にわたる話し合いを行った。その中で触れられた多くのテーマのうち、フランス人MFは自らの最優先事項が引き続きミランに残ることであり、自分がチームの歯車の重要な一部になれることを証明したいとあらためて強調した。
2つの要望
現時点でフォファナを巡る移籍市場は、港への到着を待つ航海者が2人いるだけの穏やかな海のような状況だ。クリスタル・パレスが強い関心を示しており、最初の接触も行っているが、エヴァートンも一定の関心を見せている。特別に具体的な動きはまだないが、2つの可能性は残されている。ミランは同選手を1500万～2000万ユーロと評価しており、売却に向けて動くのか、それとも他のMFに注力するのかを近く決める見通しだ（有力候補はリッチ、編集部注）。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。