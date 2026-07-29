ミラン、フォファナがアモリムと会談。役割から移籍市場での2つの要望まで、将来について見えてきたこととは

フォファナのミランでのこれまでの歩みは、まさに感情のルナパークだった。1年目のシーズンは、インテルとの決勝でイタリア・スーパーカップ制覇を成し遂げるなど、パフォーマンスは良好だった一方で、昨季のフランス人MFは高いレベルのプレーを継続的に示すことができなかった。複雑なシーズン終盤を受け、テクニカルスタッフとフロントの合意のもと、今夏の移籍市場で売却に前向きな姿勢を取るという決断が下されていた。 ユスフはクラブ内で自身の立場が弱まったことを認識しており、スポーツ面で言えば、この状況に抗おうとしている。