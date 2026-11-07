『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、アモリム監督はチーム全体の姿勢だけでなく、一部選手の姿勢にも不満を抱いた。シーズン序盤の主役の一人で、イタリア代表に初招集されたばかりのアルファジョ・シセは、警告を受けたこと以外に目立った場面がなく、ハーフタイムに交代を命じられた。ダービーではわずか数分しかプレーしていなかったにもかかわらずだ。シセはまだ20歳そこそこ。アモリム監督は以前にも、ACミランでの鮮烈なシーズン序盤の活躍に浮かれすぎないよう、先手を打って軽く注意していた。木曜日の試合で45分を終えて交代させたことは、試合後のポルトガル人監督の言葉以上に多くを物語っていた。ただ、シセと同じ立場にいるのはバルテザーギ、テラッチャーノ、ヤシャリ、ムサも同様だ