アモリム監督はフェレンツヴァーロシュ戦後、各テレビ局の取材で厳しい言葉を口にしたが、それに先立ちロッカールームでも選手たちを厳しく批判していた。ポルトガル人指揮官は、ヨーロッパリーグでの戦いを事実上危うくした、ハンガリーのチームを相手に見せたチームの姿勢を「到底受け入れられない」と評した。
AFP
翻訳者：
ミラン、フェレンンクヴァロシュ戦での手痛い敗戦後にアモリムがシセを叱責。シセはハーフタイムに交代させられていた
叱責
『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、アモリム監督はチーム全体の姿勢だけでなく、一部選手の姿勢にも不満を抱いた。シーズン序盤の主役の一人で、イタリア代表に初招集されたばかりのアルファジョ・シセは、警告を受けたこと以外に目立った場面がなく、ハーフタイムに交代を命じられた。ダービーではわずか数分しかプレーしていなかったにもかかわらずだ。シセはまだ20歳そこそこ。アモリム監督は以前にも、ACミランでの鮮烈なシーズン序盤の活躍に浮かれすぎないよう、先手を打って軽く注意していた。木曜日の試合で45分を終えて交代させたことは、試合後のポルトガル人監督の言葉以上に多くを物語っていた。ただ、シセと同じ立場にいるのはバルテザーギ、テラッチャーノ、ヤシャリ、ムサも同様だ
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