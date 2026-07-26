7月29日水曜日は、フェネルバフチェのカレンダーで赤丸が付く日だ。ゴルニク・ザブジェのホームで行われる一戦で、チャンピオンズリーグのプレーオフ進出を懸けて戦うことになるからだ（第1戦はトルコ勢が1-0で勝利）。さらに、レオンをイスタンブールの黄紺のクラブへ移籍するよう説得するうえでも、大きなチャンスとなる。欧州最高峰の大会への参加は、ポルトガル人選手の決断において一つの要素になり得る。ただ、その後もさらに2ラウンドがあり、8月25日にまでずれ込むリスクもある。 トルコのクラブは、選手とミランを合わせた総額1億ユーロのオファーを提示したとの報道を否定しているものの、近いうちにイタリアへ向けたミッションを準備している。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、フェネルバフチェがレオン獲得へ本格アタック準備。来週には首脳陣がミラノ入りへ。ガラタサライも争奪戦に参戦。
ミラノ首脳陣
フェネルバフチェは、グリーンウッド、ムリキ、レオンによる夢の3トップ結成を思い描いている。最初の2人については狙いを定めており、ここからは明らかに最も難しいターゲットに取りかかることになる。 ジョルジュ・メンデスはここ数日、トルコのクラブとミランの接触を成立させるために動いており、一方で他のイタリア人仲介人たちもレオン本人と連絡を取り、スポーツ面のプロジェクトの魅力と、ボーナス込み1200万ユーロのオファーの規模を伝えている。 『calciomercato.com』の取材によると、フェネルバフチェの経営陣の一部がミランと交渉するためミラノ入りする見通しだ。目的は、アルド・ロッシ通りのクラブが求める6000万ユーロの要求額を引き下げることにある。
ガラタサライがレンタル移籍を提案
フェネルバフチェがレオン獲得に本腰を入れ、異例かつ注目の移籍市場ダービーでガラタサライに挑んでいる。 実際、トルコ王者はすでにレオンに対して3000万ユーロの口頭オファーを提示していたが、これは即座に送り返された。 ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、同クラブは買い取りオプション付きのレンタル移籍を提示している一方、ACミランは引き続き完全移籍でのオプションを求めている
レオンがスュペル・リグでプレーする可能性について、最終的な決断を下すのを待っている。
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