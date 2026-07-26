フェネルバフチェがレオン獲得に本腰を入れ、異例かつ注目の移籍市場ダービーでガラタサライに挑んでいる。 実際、トルコ王者はすでにレオンに対して3000万ユーロの口頭オファーを提示していたが、これは即座に送り返された。 ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、同クラブは買い取りオプション付きのレンタル移籍を提示している一方、ACミランは引き続き完全移籍でのオプションを求めている

レオンがスュペル・リグでプレーする可能性について、最終的な決断を下すのを待っている。