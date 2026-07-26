7月29日水曜日は、フェネルバフチェにとってカレンダーに赤丸を付けるべき日となっている。ゴルニク・ザブジェのホームで、チャンピオンズリーグのプレーオフ進出を懸けた一戦が控えているからだ（第1戦はトルコ勢が1-0で勝利）。そして同時に、レオンにイスタンブールの黄紺のクラブへの移籍を納得させる好機でもある。欧州最高峰の大会への参加は、このポルトガル人選手の決断において一つの要素になり得る。ただ、その後もさらに2ラウンドがあり、8月25日に到達するリスクもある。選手とミランを合わせた総額1億ユーロのオファーを提示したとの報道は否定したものの、トルコのクラブは近いうちにイタリアへ赴く準備を進めている。