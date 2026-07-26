7月29日水曜日は、フェネルバフチェにとってカレンダーに赤丸を付けるべき日となっている。ゴルニク・ザブジェのホームで、チャンピオンズリーグのプレーオフ進出を懸けた一戦が控えているからだ（第1戦はトルコ勢が1-0で勝利）。そして同時に、レオンにイスタンブールの黄紺のクラブへの移籍を納得させる好機でもある。欧州最高峰の大会への参加は、このポルトガル人選手の決断において一つの要素になり得る。ただ、その後もさらに2ラウンドがあり、8月25日に到達するリスクもある。選手とミランを合わせた総額1億ユーロのオファーを提示したとの報道は否定したものの、トルコのクラブは近いうちにイタリアへ赴く準備を進めている。
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ミラン、フェネルバフチェがレオン獲得へ本格アタック準備。クラブ首脳陣は来週ミラノ入りへ。ガラタサライも争奪戦に参戦
ミラノ首脳陣
フェネルバフチェは、グリーンウッド、ムリキ、レオンによる夢の3トップ結成を思い描いている。最初の2人についてはすでに狙いを定めており、今度は明らかに最も難しいターゲットに取りかかる。 ジョルジュ・メンデスはここ数日、トルコのクラブとミランの接触を確立するために動いており、他のイタリア人仲介人もレオンと接触して、スポーツプロジェクトの魅力と、ボーナス込みで1200万ユーロの経済的オファーの大きさを伝えている。 calciomercato.comの情報によると、フェネルバフチェの経営陣の一部がミラノ入りし、ミランと交渉する予定だ。狙いは、アルド・ロッシ通りのクラブが求める6000万ユーロの要求額を引き下げることにある。
ガラタサライの最初のオファーは拒否された
フェネルバフチェがレオン獲得に本腰を入れ、異例ながら注目度の高い移籍市場でのダービーでガラタサライと競り合っている。 実際、トルコ王者はすでにレオンに対して3000万ユーロの口頭オファーを提示していたが、これはすぐに拒否された。数件の放出案件が完了し次第、今後数日のうちに再挑戦する見通しだ。レオンがスュペル・リグでプレーする可能性について、最終的な決断を下すのを待っている。
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