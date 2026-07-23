この選手は、25日土曜日に行われるセルティック・グラスゴーとの今季最初の公式親善試合を確実に欠場するが、7月29日には、アモリム率いるチームの世界ツアー初戦の地であるオーストラリアに、同胞のゴンサロ・ラモスとともに合流する見込みだ。 その時点でも自身の将来がまだ決着していない可能性はあるが、この件に関してはここ数時間で重要な進展があった。 フェネルバフチェの代表団がミラノ入りし、レオンの利益を代理する弁護士と面会して、トルコのクラブから届く年俸1000万ユーロのオファーを提示する予定を立てている。同クラブはすでに今夏の移籍市場でネイサン・アケ、ヴェダト・ムリキ、メイソン・グリーンウッドの獲得に6000万ユーロ超を投じており、今回の取引に関与する仲介人との接触を経て、現在はラファ・レオの獲得も考えている。