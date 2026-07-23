ジェリー・カルディナーレのミラノでの新たなミッションには、多くの目標の中でも、移籍市場においていくつもの状況を打開し、前進させることが含まれている。これにより、ミランは、ゴンサロ・ラモスとマリオ・ヒラの総額約1億ユーロでの獲得後も続くルベン・アモリム監督の追加補強要求に応えられるようにしたい考えだ。最も厄介で、ある意味では差し迫った案件は、ラファエル・レオンの将来に関するものだ。
翻訳者：
ミラン、フェネルバフチェがラファエル・レオン獲得へ本腰 ミラノ訪問を計画、クラブの要求額とトルコ側の提示条件は？
誰もが同じものを求めている
ポルトガル人選手は、代表として臨んだワールドカップ敗退後の最後の休暇を過ごしている。今後の去就を定めるのを待っているのは、本人だけでなくミランも同じだ。 昨年5月に繰り返し発したコメント、イタリアでの章に終止符を打ち、ミランでの7年間を経て新たなリーグで新たな挑戦に臨みたいという願いは、今もこれまで以上に変わっていない。そしてそれは、ミラン側の意向とも一致している。ミランは、別れの時期が熟したと考えているからだ。理由は技術面・戦術面、経済面（レオンはボーナス込みで年俸700万ユーロのチーム最高給選手）に加え、モチベーション面にもある。ただ現時点で、この件は危険な停滞局面に入っている。
イングランドとトルコの間で
このポルトガル人FWが、スペイン、そしてとりわけイングランドを中心とした、自身が望むハイレベルなリーグへの移籍を期待していたことは周知の事実だ。そして現時点で、アストン・ビラやトッテナムが関心を示したという噂は、具体的な事実との一致を見ていない。レオンに対する唯一の関心表明はトルコから届いており、シュペルリグの2大名門であるガラタサライとフェネルバフチェだ。現時点では、提示されている年俸が2桁台の条件であるにもかかわらず、これらの選択肢は本人の熱意をかき立てていない。
この移籍にかかる費用
一方で、ミランは完全移籍で6000万ユーロをベースとするオファーを受けることを期待している。1999年生まれの同選手の帳簿価額は、直近で承認された会計年度（2025年6月30日時点のもの）を基準にすると1680万ユーロで、ミランの狙いは大幅なキャピタルゲインを計上することにある。それによって、左利きの新たなトップ下を獲得するために再投資できる重要な資金を確保したい考えだ。ここ数日の膠着状態が長引くようであれば、ミランがレオン問題を解決するため、条件付き買い取り義務が付いた相応に高額なレンタル移籍といった代替案に扉を開く可能性も排除できない。
フェネルバフチェの試み
この選手は、25日土曜日に行われるセルティック・グラスゴーとの今季最初の公式親善試合を確実に欠場するが、7月29日には、アモリム率いるチームの世界ツアー初戦の地であるオーストラリアに、同胞のゴンサロ・ラモスとともに合流する見込みだ。 その時点でも自身の将来がまだ決着していない可能性はあるが、この件に関してはここ数時間で重要な進展があった。 フェネルバフチェの代表団がミラノ入りし、レオンの利益を代理する弁護士と面会して、トルコのクラブから届く年俸1000万ユーロのオファーを提示する予定を立てている。同クラブはすでに今夏の移籍市場でネイサン・アケ、ヴェダト・ムリキ、メイソン・グリーンウッドの獲得に6000万ユーロ超を投じており、今回の取引に関与する仲介人との接触を経て、現在はラファ・レオの獲得も考えている。
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