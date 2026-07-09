ミラン、プリシッチが負傷：6週間離脱、医療報告はこちら

アモリムとミランにとって残念な知らせだ。アメリカ対ベルギー戦（1-4でベルギー勝利）で、ティエレマンスとの接触によりプリシッチが腓骨の微小骨折（脛骨にも影響）を負った。

当初から予断を許さない状況だったが、米国からの最新情報では、ミランはセリエA新シーズン開幕に間に合わない可能性が高まった。