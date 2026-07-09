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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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ミラン、プリシッチが負傷：6週間離脱、医療報告はこちら

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ミラン、米国から悪いニュース：プリシッチが腓骨に微小骨折を負った

アモリムとミランにとって残念な知らせだ。アメリカ対ベルギー戦（1-4でベルギー勝利）でティエレマンスとの接触によりプリシッチが腓骨の微小骨折（脛骨にも影響）を負った。

当初から予断を許さない状況だったが、米国からの最新情報では、ミランはセリエA新シーズン開幕に間に合わない可能性が高まった。

  • 回復時間

    当編集部が入手した情報によると、プリシッチのピッチ復帰まで3～6週間と見積もられている。イタリアに戻り次第、「キャプテン・アメリカ」はミランの医療スタッフの検査も受ける。

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  • アモリムはプリシッチについて何と言ったのか

    アモリム監督は昨日の記者会見で、アメリカ人FWプリシッチについて「才能豊かな選手だが、W杯最終戦で負傷したため現状を見極める必要がある」と語った。 守備が堅いチーム相手にも力を発揮する彼は、イタリアサッカーに最適だ。彼は左右どちらのサイドでもプレーでき、しかもサイドライン沿いではなく、ライン間で違いを生み出す選手だ。 チームメイト全員から慕われており、彼がチームにいることは極めて重要だ」と語った。

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