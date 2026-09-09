ミラン、ヒラだけでは不十分　1月に再びイナシオへ

リーグ戦3試合を終え、ミランで明確に見えてきたのは、ルベン・アモリムの仕事が先発11人において非常によく表れ始めているという点だ。ただし、起用できる代替戦力が入ると（あるいは先発すると）状況は一変する。特に守備陣は、ある1人の選手がピッチにいるかどうかでレベルが変わる。





その選手とはマリオ・ヒラだ。今夏に高額で獲得した重要な補強であり、ここまでミランのバランスを左右する真のキーマンとなっている。だが、彼1人では十分ではなく、1月には必然的に移籍市場に戻ることになる。



