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cm grafica inacio milan 16 9 2026/27Calciomercato
Emanuele Tramacere

翻訳者：

ミラン、ヒラだけでは不十分　1月に再びイナシオへ

ACミラン
ゴンサロ・イナシオ
ルベン・アモリム
マリオ・ヒラ
スポルティングCP

スペイン人センターバックは不可欠だが、彼一人だけでは十分ではない。

リーグ戦3試合を終え、ミランで明確に見えてきたのは、ルベン・アモリムの仕事が先発11人において非常によく表れ始めているという点だ。ただし、起用できる代替戦力が入ると（あるいは先発すると）状況は一変する。特に守備陣は、ある1人の選手がピッチにいるかどうかでレベルが変わる。


その選手とはマリオ・ヒラだ。今夏に高額で獲得した重要な補強であり、ここまでミランのバランスを左右する真のキーマンとなっている。だが、彼1人では十分ではなく、1月には必然的に移籍市場に戻ることになる。


  • ヒラがいる場合といない場合

    市場が始まった当初から、元ラツィオのこの選手は、対人マークと最終ラインからの持ち上がりの両面でスカッドの質を高める理想的な補強と見なされており、データもその獲得が的確だったことを示している。だが、ギラだけでは十分ではない。さらに、夏場に訴えていた小さな問題を受けて起用にあたってはフィジカル面の管理が必要となり、アモリムはプレー時間を大きくローテーションせざるを得なかった。そして、まさに彼がピッチにいなかった時間帯に、ミランは守備面のパフォーマンスを落とし、失った2ゴールもちょうど彼の不在時に生まれている。

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  • 1月に再びイナシオ獲得に動く

    そして、ガッビアが序列を下げ、戦力外とされながら再びチームに戻ったトモリ、そしてなお実力を見極める段階にあるディアワラという状況の中で、1月には移籍市場がカルディナーレとその陣営にとって避けがたい命綱となる。まずは誰かが退団しなければならず（その意味でトモリが再び中心的な存在になるだろう）が、その後、ガゼッタ・デッロ・スポルトによれば、ミランはこの夏に長く獲得を夢見ながらもスポルティング・リスボンに残留したゴンサロ・イナシオへの再アタックに動くという。



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