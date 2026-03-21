ミラン対トリノ戦で、足首の負傷から144日ぶりにサンティ・ヒメネスがピッチに戻った。このメキシコ人選手は、リーグ戦終盤のアルレグリ監督率いるチームにとって、さらなる戦力となるだろう。以下は、彼がスカイに語った言葉だ。
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ミラン、ヒメネス：「ようやく体調が戻った。ピッチに立つのが待ち遠しかった。ゴール？ プレッシャーはかけたくない。そして、我々はスクデットを信じている」
コンディションについて - 「体調はとても良いです。ピッチに立つのが待ち遠しかったです。浮き沈みのあった長い道のりでした。ようやくピッチに戻ることができました。足首に問題がありましたが、今はすべて順調です」。
優勝争いについて - 「常に優勝を信じていますが、今は一戦一戦に集中しています。最も重要なのは、未来のことを考えずに常に準備万端でいることです。代表戦から戻ってきたら、集中力を高めて臨まなければなりません」。
得点がないことについて - 「自分にプレッシャーをかけるつもりはない。ただ、チームが勝つために貢献したい。それが一番大事なことだ。あとは自然とついてくるだろう」。
アッレグリ監督について - 「彼は私たちを大いに助けてくれますが、最も重要なのはチームのためにプレーすることです。彼は私たちのことを喜んでくれていますし、いつもそう言ってくれます」
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