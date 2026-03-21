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Santiago Gimenez Milan Torino Serie AGetty
Simone Gervasio

翻訳者：

ミラン、ヒメネス：「ようやく体調が戻った。ピッチに立つのが待ち遠しかった。ゴール？ プレッシャーはかけたくない。そして、我々はスクデットを信じている」

メキシコ人選手がピッチに復帰、その感想は。

ミラン対トリノ戦で、足首の負傷から144日ぶりにサンティ・ヒメネスがピッチに戻った。このメキシコ人選手は、リーグ戦終盤のアルレグリ監督率いるチームにとって、さらなる戦力となるだろう。以下は、彼がスカイに語った言葉だ


  • コンディションについて - 体調はとても良いです。ピッチに立つのが待ち遠しかったです。浮き沈みのあった長い道のりでした。ようやくピッチに戻ることができました。足首に問題がありましたが、今はすべて順調です」。


    優勝争いについて - 「常に優勝を信じていますが、今は一戦一戦に集中しています。最も重要なのは、未来のことを考えずに常に準備万端でいることです。代表戦から戻ってきたら、集中力を高めて臨まなければなりません」。


    得点がないことについて - 自分にプレッシャーをかけるつもりはない。ただ、チームが勝つために貢献したい。それが一番大事なことだ。あとは自然とついてくるだろう」。


    アッレグリ監督について - 「彼は私たちを大いに助けてくれますが、最も重要なのはチームのためにプレーすることです彼は私たちのことを喜んでくれていますし、いつもそう言ってくれます」

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