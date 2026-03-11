ミラン、ヒメネスが驚きの活躍：ラツィオ戦での招集へ

100%のコンディションに戻るには時間がかかりますが、スタート地点は素晴らしいもので、確実に期待を上回っています。サンティアゴ・ヒメネスは昨日の練習で重要な兆候を示し、よく働き、集中して取り組んでいました。 モチベーションは大きな違いを生むものであり、元フェイエノールトの選手にとっては、メキシコ代表としてワールドカップに出場すること、そして来シーズンもロッソネロでプレーを続けることを目指すという2つの理由から、そのモチベーションは高い。サンティにとっては、自らの価値を存分に発揮してリベンジを果たす時が来たのだ。