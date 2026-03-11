サンティアゴ・ヒメネスの苦難に終止符が打たれた。ベボテは、長らく抱えていた右足首の負傷を克服した。保存療法が期待した結果をもたらさなかったため、12月19日にオランダのアムステルダムで手術を受けた。彼は10月28日、ベルガモでのアタランタ戦（1-1）以来、ピッチに立っていない。 昨日、チームへの復帰は仲間たちから熱烈に歓迎された。サンティはピッチ外ではあったが、常にロッソネリの戦列に寄り添い続けていた。
ミラン、ヒメネスが驚きの活躍：ラツィオ戦での招集へ
良好な状態
100%のコンディションに戻るには時間がかかりますが、スタート地点は素晴らしいもので、確実に期待を上回っています。サンティアゴ・ヒメネスは昨日の練習で重要な兆候を示し、よく働き、集中して取り組んでいました。 モチベーションは大きな違いを生むものであり、元フェイエノールトの選手にとっては、メキシコ代表としてワールドカップに出場すること、そして来シーズンもロッソネロでプレーを続けることを目指すという2つの理由から、そのモチベーションは高い。サンティにとっては、自らの価値を存分に発揮してリベンジを果たす時が来たのだ。
ラツィオに招集された
日曜日の夜、ミランはオリンピコでラツィオとの重要な一戦に臨む。7ポイントという大きなリードを築いているインテルに対する、スクデット争いにおける劇的な逆転劇への希望を育むための重要な一戦となる。 ラビオは、ダービーで警告を受けたため、スポーツ審判委員会から出場停止処分を受けているが、代わりにヒメネスが加わる。メキシコ代表のこの選手は、予期せぬ事態がなければ、サッリ監督率いるチームとの試合に招集される予定だ。
