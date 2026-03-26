ミラン、ヒメネスが本音を明かす。「スタメンだったのに、引退すべきか続けるべきか迷っていた。プレーするために薬を飲んでいたが、ある時点で走れなくなってしまった」

長期にわたる怪我、苦渋の決断、そしてつい先日終わったリハビリ期間を経て、彼はリーグ戦最終戦、セリエAのトリノ戦の終盤にピッチに戻った。
ミランのメキシコ人FW、背番号7のサンティアゴ・ヒメネスは、TUDNのインタビューで、足首の手術を決断するに至った経緯を語り、ピッチから離れていた長い期間に感じた心境や思いを詳細に語った。
以下、彼の発言の全容である。
長期にわたる怪我、苦渋の決断、そしてつい先日終わったリハビリ期間を経て、彼はリーグ戦最終戦、セリエAのトリノ戦の終盤にピッチに戻った。
ミランのメキシコ人FW、背番号7のサンティアゴ・ヒメネスは、TUDNのインタビューで、足首の手術を決断するに至った経緯を語り、ピッチから離れていた長い期間に感じた心境や思いを詳細に語った。
以下、彼の発言の全容である。
ヒメネスは、足首の不調にどれほど悩まされていたかを次のように語っている。「ゴールドカップの前からすでに痛みはあった。選手としては『大したことない、頑張らなきゃ』と思うものだが、試合のたびに痛みはますます強くなり、ついには本当に激しい痛みを感じるようになった」。
このメキシコ人センターフォワードは、プレーを続けられるよう薬を服用する必要があったことについても語っている。「ミランではレギュラーとしてプレーしており、期待も非常に高かった。そんな中で、引退すべきか続けるべきか迷い始めたんだ。私は続けることを決め、プレーするために薬を服用していた。しかし、やがて走ることさえできなくなり、激しい痛みに襲われるようになった。それ以上は続けられなかった」
最後に、ミランの背番号7を背負うメキシコ人選手は、引退を決意した経緯についてこう語った。 「アタランタ戦では薬を2回分服用したんだ。そこで引退を決意し、検査やレントゲン撮影を経て、手術を受けることに決めた。夏にはワールドカップが控えているし、あり得るすべての可能性を検討した結果、家族と相談して手術を受けるという決断を下した。それが最善の選択だった」。