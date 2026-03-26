ミラン、ヒメネスが本音を明かす。「スタメンだったのに、引退すべきか続けるべきか迷っていた。プレーするために薬を飲んでいたが、ある時点で走れなくなってしまった」

長期にわたる怪我、苦渋の決断、そしてつい先日終わったリハビリ期間を経て、彼はリーグ戦最終戦、セリエAのトリノ戦の終盤にピッチに戻った。

ミランのメキシコ人FW、背番号7のサンティアゴ・ヒメネスは、TUDNのインタビューで、足首の手術を決断するに至った経緯を語り、ピッチから離れていた長い期間に感じた心境や思いを詳細に語った。

以下、彼の発言の全容である。