ミランは、元PSGのゴンサロ・ラモス獲得に7400万ユーロという大規模な投資を行ったこともあり、ヒメネスについては有償レンタル＋買い取り義務付きでの放出を検討する構えだ。メキシコ人ストライカーは2025年2月、フェイエノールトから約3000万ユーロで加入していた。ミランは、難しい時期を過ごしており、環境を変える必要がある重要なFWに対して、同額の回収を望んでいる。というのも、クラブ内の序列ではラモスが不動の先発となり、一方でカマルダも順位を上げているからだ。代理人のピメンタはここまで、ラツィオからの強い関心と、ケアンが移籍した場合に正式オファーへ進む可能性があるフィオレンティーナからの打診を受けている。