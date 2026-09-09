ミランの世界で過ごす最初の数日はどうですか？

「順調です。とにかくかなり早く環境を整えなければいけませんでした。今はホテルに滞在していて、アパートを探しているところです。チームのみんなとは素晴らしい時間を過ごせています。コーチ陣は本当に助けてくれていますし、全員が英語を話すので、今のところ僕にとってはやりやすいです。チームメートも素晴らしいです。みんなができるだけ早く僕が溶け込めるように助けようとしてくれています。プレー面では、監督は少しずつ僕を組み込もうとしているのだと思います。チームに慣れさせて、ベンチに入りながら試合を理解できるようにさせようとしている。なので、そういう意味ではかなり落ち着いて進んでいます」

この最初の数日で驚いたことは何ですか？

「ファンです。みんながこれほどミランに情熱を注いでいて、どれだけハングリーなのかに驚きました。勝利を望み、自分たちのチームが成功する姿を見たいと思っているんです」

ゴールとアシスト、どちらの方が好きですか？

「状況次第です。アシストするのが好きな時もありますし、それは喜びを感じます。でも、ゴールを決めることも大きな自信になります。なので、どちらもですね。両方できなければいけません。より良い選手になるには、その両方をこなせる必要があります。だから、できるだけ多くそれをやろうとしています」