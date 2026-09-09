時系列で見たミランの最新補強は、オマリ・ハッチンソンだ。ジャマイカ人の攻撃的ウイングはノッティンガムから有償レンタル、買い取りオプション付きで加入し、きょうミラノのダンテ通りにあるACミランのフラッグシップストアに姿を見せた。
翻訳者：
ミラン、ハッチンソン「アモリムから電話があり、低いブロックをこじ開けなければならないと言われた。レオンの代役？ 自分を信じている」
ミラノとミランでの最初の日々について
ミランの世界で過ごす最初の数日はどうですか？
「順調です。とにかくかなり早く環境を整えなければいけませんでした。今はホテルに滞在していて、アパートを探しているところです。チームのみんなとは素晴らしい時間を過ごせています。コーチ陣は本当に助けてくれていますし、全員が英語を話すので、今のところ僕にとってはやりやすいです。チームメートも素晴らしいです。みんなができるだけ早く僕が溶け込めるように助けようとしてくれています。プレー面では、監督は少しずつ僕を組み込もうとしているのだと思います。チームに慣れさせて、ベンチに入りながら試合を理解できるようにさせようとしている。なので、そういう意味ではかなり落ち着いて進んでいます」
この最初の数日で驚いたことは何ですか？
「ファンです。みんながこれほどミランに情熱を注いでいて、どれだけハングリーなのかに驚きました。勝利を望み、自分たちのチームが成功する姿を見たいと思っているんです」
ゴールとアシスト、どちらの方が好きですか？
「状況次第です。アシストするのが好きな時もありますし、それは喜びを感じます。でも、ゴールを決めることも大きな自信になります。なので、どちらもですね。両方できなければいけません。より良い選手になるには、その両方をこなせる必要があります。だから、できるだけ多くそれをやろうとしています」
アモリムとレオンの証言について
ここミランに来るチャンスは、どのように生まれたのでしょうか？
「単純に、監督が僕を欲しがってくれたのだと思います。監督がフロントと話をして、彼らもとても関心を持ってくれていたはずですし、かなりスムーズでした。マンチェスター・ユナイテッド戦でアモリム率いるチームと対戦していたからです。彼は僕に本当に強い印象を受けたのだと思いますし、そのポジションで左利きの選手を必要としていたと言っていました。自分は彼の求める条件に合っていたので、そこまで難しくはありませんでした」
アモリム相手に決めたあのゴールは覚えていますか？
「はい、あのゴールは覚えています。さっきも言ったように、アモリムと初めて対戦した試合で僕はいいプレーができました。彼は僕が印象を残したと言ってくれましたし、それはとても重要なことだと思います。ここに来てからもすごく助けてくれていますし、よく話もしてくれます。僕に対して本当に素晴らしい接し方をしてくれています」
イタリアのリーグはとても戦術的です…
「最初に電話で話した時、アモリムがまず最初に僕に言ったのがそれでした。時には相手チームが低いブロックを敷いてくるので、その守備をこじ開けなければならないと言われました。僕にはそれをやれる能力があると思っていますし、ピッチに立つのが待ちきれません」
以前からセリエAは見ていましたか？
「正直に言えば、見ていませんでした。もちろんFIFAでチームを見たり、時々Instagramでハイライト動画を見たり、そのようなことはありました。でも移籍してきてからはもっといろいろ見ていますし、プレーする準備はできています」
レオンの代わりを務めなければならないことに責任は感じていますか？
「そこまでは感じていません。僕たちはピッチの違うサイドでプレーしていると思います。彼は左ウイングで、僕は右です。ただもちろん、彼がここでうまくやっていた時のようなインパクトは残したいです。自分を信じていますし、やるべき仕事があります」
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