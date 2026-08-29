昨日『Daily Mail』が伝えたところによると、ACミランはノッティンガム・フォレストに所属する2003年生まれのトップ下、ハッチンソンに関心を示している。 チェルシーとアーセナルで育成を受け、これまでのキャリアではイプスウィッチ・タウンでもプレーした。昨年からフォレストに所属しており、前季はプレミアリーグ、国内カップ、ヨーロッパリーグを合わせて42試合に出場し、1ゴール8アシストを記録した。





昨年、3750万ポンドでシティ・グラウンドへ移籍。『Daily Mail』によると、ミランは買い取り義務付きのレンタルを検討しているものの、現時点で金額は明らかになっていない。ハッチンソンは左利きのトップ下で、サイド全体でも、センターフォワードの後ろでもプレーできる。





イングランド発の報道は『Sky Sport 』も裏付けており、ACミランがノッティンガム・フォレストの2003年生まれのウインガーについて情報を求めたと伝えている。