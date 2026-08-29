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Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ミラン、ハッチンソン獲得へ継続的に接触　ノッティンガム・フォレストでは今日もベンチ外に

ACミラン
移籍情報
ノッティンガム・フォレスト
オマリ・ハッチンソン

ミランは引き続き、そのサイドプレーヤー獲得への動きを追っている

オマリ・ハッチンソンは、今日行われるノッティンガム・フォレストのリヴァプール戦でベンチ入りもしておらず、ジャンルカ・ディ・マルツィオによれば、ミランとの接触は続いている。今後数時間が、この取引の実現可能性を見極めるうえで重要になる。


  • 昨日『Daily Mail』が伝えたところによると、ACミランはノッティンガム・フォレストに所属する2003年生まれのトップ下、ハッチンソンに関心を示している。 チェルシーとアーセナルで育成を受け、これまでのキャリアではイプスウィッチ・タウンでもプレーした。昨年からフォレストに所属しており、前季はプレミアリーグ、国内カップ、ヨーロッパリーグを合わせて42試合に出場し、1ゴール8アシストを記録した。


    昨年、3750万ポンドでシティ・グラウンドへ移籍。『Daily Mail』によると、ミランは買い取り義務付きのレンタルを検討しているものの、現時点で金額は明らかになっていない。ハッチンソンは左利きのトップ下で、サイド全体でも、センターフォワードの後ろでもプレーできる。


    イングランド発の報道はSky Sport 』も裏付けており、ACミランがノッティンガム・フォレストの2003年生まれのウインガーについて情報を求めたと伝えている。

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