わずか18分間で、ミランのファンの好奇心をかき立て、ルベン・アモリムを満足させるには十分だった。オマリ・ハッチンソンは、オリンピコで行われたリーノ・ガットゥーゾ率いるラツィオ戦でのデビューで、いくつか期待を抱かせる輝きを見せ、ミランの一員として鮮烈な印象を残した。移籍市場最終盤に加入したこのイングランド系ジャマイカ人選手は、今やミランのヨーロッパリーグ初戦で先発の座を狙える立場にある。ミランは水曜夜、サン・シーロでポルトガルのベンフィカと対戦し、キックオフは21時となる。
翻訳者：
ミラン、ハッチンソンがACミランのユニフォームで先発デビューへ アモリムは元ノッティンガム・フォレストのインパクトに満足
グッドバイブス
ハッチンソンが示した第一印象はポジティブなものだった。脚の切れは鋭く、アモリムが求める通りに左足へ持ち込む良い動きを何度か見せ、さらにロングレンジからの強烈なシュートはマンダスに阻まれたが、その持ち味が何であるかを示した。練習でも、かなりシャイで控えめな性格ではあるものの、ハッチンソンはgood vibesをもたらしている。特徴面から見ても、アモリムのプロジェクトにおいて興味深い道筋を見いだせる選手だ。ハーフスペースでプレーし、ボランチ陣とラモスの間で機能できる能力は、軽視できない要素となっている。
先発初出場
水曜夜、よほどの方針転換がない限り、ハッチンソンはプリシッチとコンビを組み、先発デビューを果たす。アモリムは彼を信頼しており、カーディナーレ＝アモリム体制の夏の移籍市場で最後に加わったにもかかわらず、非常に優れたコンディションにあることをすでに強調している。ハッチンソンは先週の入団会見で、イタリア行きを強く後押ししたのがアモリムだったことを明かしている。「単純に、監督が僕を望んでくれていたのだと思う。彼はフロントと話をしたはずだし、彼らも僕にとても興味を持っていた。マンチェスター・ユナイテッド戦でアモリムと対戦していたこともあって、話はかなりスムーズに進んだ。彼は本当に僕に強い印象を受けたのだと思うし、そのポジションで左利きの選手を必要としていると言っていた。僕が彼の求める条件に当てはまっていたと言ってくれたので、そこまで難しくはなかった。来てからずっととても助けてくれているし、よく話もしてくれる。本当に素晴らしい対応をしてくれているよ」
買い取りオプションは5000万ユーロ近くに設定されている
クラブに近い情報筋によると、ハッチンソンは少なくとも3年前からミランのスカウティング部門のデータベースに含まれており、その獲得候補がアモリムによって推された後、カルディナーレはノッティンガム・フォレストおよび代理人ジュリアーノ・ベルトルッチとの交渉をまとめるため迅速に動いた。レンタル料は350万ユーロ（これに50万ユーロのボーナスが加わる可能性がある）で、買い取りオプション（義務ではない）は5000万ユーロに近い金額だという。オマリは、早ければ明日夜のベンフィカ戦から、その金額に見合う価値を証明しなければならない。
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