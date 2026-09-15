水曜夜、よほどの方針転換がない限り、ハッチンソンはプリシッチとコンビを組み、先発デビューを果たす。アモリムは彼を信頼しており、カーディナーレ＝アモリム体制の夏の移籍市場で最後に加わったにもかかわらず、非常に優れたコンディションにあることをすでに強調している。ハッチンソンは先週の入団会見で、イタリア行きを強く後押ししたのがアモリムだったことを明かしている。「単純に、監督が僕を望んでくれていたのだと思う。彼はフロントと話をしたはずだし、彼らも僕にとても興味を持っていた。マンチェスター・ユナイテッド戦でアモリムと対戦していたこともあって、話はかなりスムーズに進んだ。彼は本当に僕に強い印象を受けたのだと思うし、そのポジションで左利きの選手を必要としていると言っていた。僕が彼の求める条件に当てはまっていたと言ってくれたので、そこまで難しくはなかった。来てからずっととても助けてくれているし、よく話もしてくれる。本当に素晴らしい対応をしてくれているよ」



