ミラン、パルチザン・ベオグラードからアンドレイ・コスティッチの加入が正式に決定。移籍金については、ミラン・フトゥーロでプレーすることになる。

昨日、セルビアのクラブの副会長は、この移籍について全く知らされていなかったため、臨時総会を招集した。 元フィオレンティーナのミヤトヴィッチ氏は、今回の事態に愕然としていると語った。「アンドレイ・コスティッチのミランへの移籍に関する情報について、私はまずパルチザンのサポーター、そしてスポーツファンの皆様に申し上げなければならない。そして、この決定とは一切関与していないことを明確にしておきたい。 私は責任を持って断言するが、アンドレイ・コスティッチの移籍に関して一切相談を受けておらず、ミランからのオファーすら目にしたことがない。仮に私が意思決定プロセスに関与していたとしても、これほどに微々たるオファーを受け入れることに断固として反対であることを、取締役会の全メンバーに対し明確かつ明白に伝えていただろう。 私の役職と明確に定義された権限に基づき、移籍市場の方針や選手の育成を含むクラブのスポーツ部門全体を統括する責任を負っていることを考慮すれば、この行為は定款に対する重大な違反にあたります。[ミヤトヴィッチ、スポーツケ・ポータルへの発言]。これがクラブが今後とろうとする運営方針なのでしょうか？ 最も有望な選手たちをフリー移籍で売り払うことで？ラシム・リャイッチ率いる他の取締役会メンバーは、ここ数ヶ月間、コスティッチを含む我々の若手選手数名について、欧州主要5リーグの複数のクラブ代表者と頻繁に接触し、協議を重ねてきたことを承知しているにもかかわらず、この決定を下したのですか。 さらに、当クラブの全選手には数百万ユーロ規模の契約解除条項が設定されており、クラブの方針として彼らの才能とサッカーにおける潜在能力を適切に評価・育成することであると、全員に明確に伝えていたにもかかわらず、この決定を下したのです。今回の移籍は危険な前例を作り出し、サッカー市場における若手選手たちの価値に対する評価に極めて悪影響を及ぼすものだと私は考えています。

この地域を代表する最大級のスポーツ組織の一つであるパルチザンFCの副会長として、私はこの移籍に関してのみならず、クラブ運営全体において最大限の透明性が確保されることを求めます。そして、それが可能な限り早期に実現されることを期待しています。同時に、 私は改めて、残りの経営陣に対し、クラブの正常な運営に必要な財源を確保できないことが明らかである以上、クラブの利益を損なうことなく、また定款の原則に違反することなく、FKパルチザンのような重要かつ真摯なクラブが歩むべき道筋と戦略を明確に定めるため、遅滞なく早急にクラブの臨時総会を招集するよう要請します。」