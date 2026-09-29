『Sportmediaset』によると、今日受けた検査の結果、パブロビッチは単なる筋肉疲労であることが確認された。これは受けた打撲に加え、ここまでクラブと代表の両方で多くのプレー時間を重ねてきたことによるものだ。次のドイツ戦は確実に休養となり、その後でルベン・アモリムのもとへ戻すかどうかが判断される。