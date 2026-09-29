ミランは胸をなで下ろしている。ストラヒニャ・パブロヴィッチに生じた問題は、当初見込まれていたほど深刻ではなかった。セルビア代表とオランダ代表が対戦し、セルビア代表が1-2で敗れたネーションズリーグの試合で、このセルビア人DFは71分に足を引きずりながらピッチを後にしていた。 だが、きょう受けた検査では損傷は確認されなかった。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、パブロヴィッチにひと安心。負傷は除外された
当初は強い打撲とみられていた
試合中に受けた激しい打撃の影響で、後半26分にDF本人が交代を求めた時点で、警戒レベルは高まっていた。当初、セルビアでは重い打撲と伝えられ、センターバックは足を引きずりながらピッチを後にした。
単なる疲労 בלבד
『Sportmediaset』によると、今日受けた検査の結果、パブロビッチは単なる筋肉疲労であることが確認された。これは受けた打撲に加え、ここまでクラブと代表の両方で多くのプレー時間を重ねてきたことによるものだ。次のドイツ戦は確実に休養となり、その後でルベン・アモリムのもとへ戻すかどうかが判断される。
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