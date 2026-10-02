ミラン、パドヴァと親善試合で1-1　ロフタス＝チークのアシストからオッソラが得点

今日ミラネッロのカルナーゴにあるトレーニング場で行われた親善試合を前に、ミランには大きな期待が寄せられていた。対戦相手は、かつてクラブに在籍したマッシミリアーノ・ミラベッリを擁するパドヴァで、ルベン・アモリム率いるチームと相まみえた。

ピッチに立ったミランからは多くの好材料が見られたが、最終結果はどちらのチームにも軍配が上がらず、最終スコアは1-1。ミランはオッソラのゴールで先制したものの、終盤にスガルビがヘディングで同点弾を決めた。