ミラン、パドヴァと親善試合で1-1　ロフタス＝チークのアシストからオッソラが得点

今日ミラネッロのカルナーゴにあるトレーニング場で行われた親善試合を前に、ミランには大きな期待が寄せられていた。対戦相手は、かつてクラブに在籍したマッシミリアーノ・ミラベッリを擁するパドヴァで、ルベン・アモリム率いるチームと相まみえた。
ピッチに立ったミランからは多くの好材料が見られたが、最終結果はどちらのチームにも軍配が上がらず、最終スコアは1-1。ミランはオッソラのゴールで先制したものの、終盤にスガルビがヘディングで同点弾を決めた。
今日ミラネッロのカルナーゴにあるトレーニング場で行われた親善試合を前に、ミランには大きな期待が寄せられていた。対戦相手は、かつてクラブに在籍したマッシミリアーノ・ミラベッリを擁するパドヴァで、ルベン・アモリム率いるチームと相まみえた。
ピッチに立ったミランからは多くの好材料が見られたが、最終結果はどちらのチームにも軍配が上がらず、最終スコアは1-1。ミランはオッソラのゴールで先制したものの、終盤にスガルビがヘディングで同点弾を決めた。
実際、この一戦はポルトガル人指揮官が自らの理想に沿ったチーム作りを進める中で、その成果を見極める機会となっていた。
多くの不在者がいたのは、もちろん各国代表に参加していたためだが、ハッチンソン、ロフタス＝チーク、プリシッチといった選手たちには大きな注目が集まっていた。彼らはポルトガル人指揮官の下で引き続きトレーニングを積み、前半にはポジティブな反応を示した。
アモリム率いるミランは試合開始時、この11人でピッチに立った。テッラッチャーノ、ガッビア、ギラ、トモリ、ディアワラ、ロフタス＝チーク、コモット、テッラッチャーノ、イドリッシ、ハッチンソン、プリシッチ。
前半、ACミランはハッチンソン、イドリッシ、プリシッチを中心にチャンスを作ったが、いずれの場面でもGKソレンティーノがACミランのゴールを阻止。0-0のままハーフタイムを迎えた。
後半はハッチンソンとイドリッシに代わってオッソラとニラシュ・ペレラが投入されると、79分に試合が初めて動く。ロフタス＝チークがコンタクトに耐えてオッソラへつなぐと、オッソラが強烈な対角線のシュートで1-0を記録した。終盤にはスガルビがヘディングでネットを揺らし、同点に追いついた。
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