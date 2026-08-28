バレージをしのび、ミランは胸を打つさまざまな取り組みを行った。センターサークルには、歴史的な背番号6のユニフォームが大きく置かれ、スタメン発表ではミランの偉大なキャプテンの名前も読み上げられた。キックオフ数分前には、サン・シーロの大型スクリーンでフランコ・バレージの映像が流され、ファンは「You'll never walk alone」とチャントを響かせた。





試合開始前、ミランとヴェネツィアの両チームは、フランコ・バレージに捧げる tribute のため、巨大な背番号6のユニフォームを囲むようにピッチ中央に整列した。





6分には、クルヴァ・スッドに先導される形でスタジアム全体が拍手を送り、その後「C'è solo un capitano」や「Franco Baresi」といったチャントを歌った。





大型スクリーンにバレージの息子が、父のユニフォームを名誉席に置く姿が映し出されると、大きな拍手が起きた。そこは、ミランの元キャプテンが自チームのホームゲームをすべて見守っていた場所だった。偉大なDFの息子、そしてダニエレ・マッサーロのような親しい元チームメートや友人たちにとっても、胸が詰まる瞬間となった。マッサーロは涙を流し、胸に手を当てながらその光景を見つめていた。