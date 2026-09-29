この壁画の作者であるルカ・ロザダは、ルーカス・ストリート・アートとして知られ、今回の出来事について次のようにコメントした。 「近いうちに、まだいつになるかは分かりませんが、作品を作り直し、フランコ・バレージに再び敬意を示す機会があるでしょう。この損壊行為をした本人が手を貸したいと言うなら、私は喜んで受け入れ、一緒に作品を貼りたいと思います。人は自分の犯した過ちをいつでも悔い改めることができますし、もし本人にその気持ちがあって望むのであれば、非難するのではなく、今回の過ちを許すこともできるかもしれません。そして、作品とこの取り組みを立て直すために、私を手伝ってくれるよう求めたいです」。Tuttosportが伝えている。