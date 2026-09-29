ミランのファンだけでなく、多くの人の怒りが高まっている。数人の卑劣な人物が、カーサ・ミランにあるフランコ・バレージに捧げられた壁画を破壊し、損傷させるという恥ずべき行為に及んだからだ。数カ月前に亡くなったミランの偉大な元主将であり、クラブのレジェンドに捧げられたものだった。すでに犯人特定に向けて動き出しているヴィア・アルド・ロッシのクラブ内部では、今回の出来事に大きな失望が広がっている。
翻訳者：
ミラン、バレージの壁画はここ数日の許しがたい行為を受け、ゼロから描き直され、さらに大きくなる可能性がある
壁画の作者の言葉
この壁画の作者であるルカ・ロザダは、ルーカス・ストリート・アートとして知られ、今回の出来事について次のようにコメントした。 「近いうちに、まだいつになるかは分かりませんが、作品を作り直し、フランコ・バレージに再び敬意を示す機会があるでしょう。この損壊行為をした本人が手を貸したいと言うなら、私は喜んで受け入れ、一緒に作品を貼りたいと思います。人は自分の犯した過ちをいつでも悔い改めることができますし、もし本人にその気持ちがあって望むのであれば、非難するのではなく、今回の過ちを許すこともできるかもしれません。そして、作品とこの取り組みを立て直すために、私を手伝ってくれるよう求めたいです」。Tuttosportが伝えている。
新しい壁画
そのコメントを伝えたのは『トゥットスポルト』で、さらにバレージの壁画について「現在のサイズのまま修復される可能性もあれば、あるいはゼロからより大きく描き直される可能性もある。新たな同様の破壊行為を避けられる高さにしつつ、同時にジーノ・ヴァッレ広場を訪れる人々にとって、よりいっそう目に入りやすいものにするためだ。ただし、そのすべては認可の手続きを経る必要がある。復旧工事の開始に前向きなミランではなく、壁画が描かれているスペースの所有者であるヴィットリア・アッシクラツィオーニが主に関わることになる」と付け加えた。
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