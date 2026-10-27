アモリムはミランでの挑戦に全力で取り組み、何事も偶然に任せず、選手たちに自らのコンフォートゾーンから抜け出すよう求めた。例外はなく、ベテランから若手まで全員が何かを変えるよう促されている。選手全員が満足できるだけの出場時間を得られるようにするためだ。最も興味深い構想の一つは、バルテザーギを左サイドの高い位置で起用することだ。ウーディネで休むことなく走り続け、次々とチャンスを生み出した姿は、興味深い可能性を示した。バルトルサーギは足の回転が速く、クロスの技術と優れた持久力も備えている。いずれも、数メートル前でプレーするのに役立つ特長だ。その可能性は、勝ち点を渇望するボローニャがサン・シーロを訪れる水曜日にも確かめられるだろう。