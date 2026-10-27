「La Rvfleuzeが音楽制作を手がけた曲はものすごい勢いだ。俺はダヴィデ・バルテザーギのように左サイドにいる」フランスのトラップ／ラップ歌手La Rvfleuzeは新曲で、左サイドでの力強さと、頭角を現したいという強い意欲の例として、ACミランの下部組織出身選手に言及した。タイミングは絶妙だ。序盤にいくつかの困難を経験した後、2005年生まれの同選手はアモリムの信頼を勝ち取りつつある。当初の過程は複雑だった。ポルトガル人指揮官は一般的な見方とは反対に、この若いACミランの選手に攻撃面での大きな能力を見いだす一方、本来のポジションである左サイドバックでより重要となる守備面には課題があると見ていたからだ。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、バルテザーギの時が来た。アモリムが彼のポジションを変更、フランス人ラッパーのLa Rvfleuzeも自身の楽曲でその名を挙げる
技術・戦術面の進化
昨季のアッレグリ体制で数少ない収穫の一つが、バルテザーギの成長を促したことだった。リヴォルノ出身の指揮官は彼を起用し、国外からも多くの引き合いがあったにもかかわらず、元職のターレにチームに残すよう求めた。バルテザーギについては、3バックの左でもプレーでき、左サイドバックよりセンターバック向きの特長を持つと言われていたが、アモリムは彼にまったく異なる可能性を見いだし、中盤の高い位置を取るサイドの選手として試している。ウディネーゼ戦は、この見方を今後も追求するための確かな根拠を示した。
新たなキャリア
アモリムはミランでの挑戦に全力で取り組み、何事も偶然に任せず、選手たちに自らのコンフォートゾーンから抜け出すよう求めた。例外はなく、ベテランから若手まで全員が何かを変えるよう促されている。選手全員が満足できるだけの出場時間を得られるようにするためだ。最も興味深い構想の一つは、バルテザーギを左サイドの高い位置で起用することだ。ウーディネで休むことなく走り続け、次々とチャンスを生み出した姿は、興味深い可能性を示した。バルトルサーギは足の回転が速く、クロスの技術と優れた持久力も備えている。いずれも、数メートル前でプレーするのに役立つ特長だ。その可能性は、勝ち点を渇望するボローニャがサン・シーロを訪れる水曜日にも確かめられるだろう。
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