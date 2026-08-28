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Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

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ミラン、ノッティンガム・フォレストのオマリ・ハッチンソンをリストアップか

ACミラン
移籍情報
ノッティンガム・フォレスト
オマリ・ハッチンソン

ミランの攻撃陣に新たな名前が浮上した。Daily Mailによると、ミランはノッティンガム・フォレストに所属する2003年生まれのトップ下、オマリ・ハッチンソンに注目しているという。チェルシーとアーセナルの下部組織で育ち、キャリアではイプスウィッチ・タウンのユニフォームも着用。昨年からフォレストに所属しており、直近のシーズンはプレミアリーグ、国内カップ、ヨーロッパリーグを合わせて42試合出場、1ゴール、8アシストを記録した。

  • ミラン、ノッティンガム・フォレストのハッチンソンをリストアップか

    昨年、3750万ポンドでシティ・グラウンドへ移籍した。Daily Mailによると、ミランは買い取り義務付きのレンタル移籍を検討しているが、現時点で金額は明らかになっていない。ハッチンソンは左利きの攻撃的MFで、ウイングバックやトップ下でもプレーできる。


    イングランド発の報道は、Sky Sport も裏付けた。ここ数時間で、ACミランがノッティンガム・フォレストに所属する2003年生まれのサイドアタッカーについて情報を求めたと伝えている。つまり、ミランは獲得に向けて動いており、選手の代理人とも接触があった。

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