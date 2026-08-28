昨年、3750万ポンドでシティ・グラウンドへ移籍した。Daily Mailによると、ミランは買い取り義務付きのレンタル移籍を検討しているが、現時点で金額は明らかになっていない。ハッチンソンは左利きの攻撃的MFで、ウイングバックやトップ下でもプレーできる。





イングランド発の報道は、Sky Sport も裏付けた。ここ数時間で、ACミランがノッティンガム・フォレストに所属する2003年生まれのサイドアタッカーについて情報を求めたと伝えている。つまり、ミランは獲得に向けて動いており、選手の代理人とも接触があった。