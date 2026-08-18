ミランは昨夏、エンクンクをミラノに迎えるために3700万ユーロに加え、500万ユーロのボーナス（これは発生していない）を投じた。キャピタルロスを避けるには、そのため3000万ユーロでの完全移籍による売却（現時点では市場とかけ離れた金額）か、少なくとも2260万ユーロの買い取り権／買い取り義務付き有償レンタルが必要となる。だがここ数時間で、ミランは買い取りオプション付きレンタルという形にも門戸を開いた。