ルベン・アモリムの構想外となっているため、ミラン退団が見込まれるクリストファー・エンクンクは、ブンデスリーガに復帰する可能性がある。行き先はまさにRBライプツィヒで、同選手はそこで文字通りブレイクを果たし、2023年にチェルシーへ移籍した。ここ数時間でドイツのクラブはフランス人選手の関係者と接触しており、ロッソネリはレンタル移籍に前向きだ。
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翻訳者：
ミラン、ヌクンクのレンタル移籍を容認 ライプツィヒ、ガラタサライと新たな接触へ
ライプツィヒ、ローマとマンチェスター・ユナイテッドをリード
ACミランがポーランドでマンチェスター・ユナイテッドと戦った親善試合の招集メンバーから外れた中、金曜日には個人的な理由でミラネッロを離れ、その後は個別練習に戻っている。現在は移籍市場がこの選手をめぐって動いており、ローマとマンチェスター・ユナイテッドが関心を寄せているとの噂に加え、この数時間でレッドブルのクラブが具体的に動き出した。
ガラタサライに警戒せよ
昨日の進展、とりわけラファエル・レオンに関する動きを受けて、ミランとガラタサライはエンクンクについても協議を行っており、今後数時間のうちにさらなる接触が予定されている。
ミランの要求額は？
ミランは昨夏、エンクンクをミラノに迎えるために3700万ユーロに加え、500万ユーロのボーナス（これは発生していない）を投じた。キャピタルロスを避けるには、そのため3000万ユーロでの完全移籍による売却（現時点では市場とかけ離れた金額）か、少なくとも2260万ユーロの買い取り権／買い取り義務付き有償レンタルが必要となる。だがここ数時間で、ミランは買い取りオプション付きレンタルという形にも門戸を開いた。
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