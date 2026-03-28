ミラン、ナポリ戦で攻撃陣はフルメンバーか？ レアオの復帰からヒメネスの意欲まで、アッレグリ監督の采配に関する最新情報

しかし、一歩ずつ、順を追って進めていきましょう。

最初のポイント、おそらく最も厄介な点は、ラファエル・レオの状態に関するものです。 ポルトガル代表の背番号10は、ポルトガルで専門医の診察を受けた後、再び母国へ飛び立ち、数名のトレーナーと共に、きめ細かな個別リハビリプログラムに取り組んでいる。直近のホームゲーム（サン・シーロでのトリノ戦）を欠場した彼は、一日も早く100％のコンディションを取り戻し、ナポリ戦に万全の態勢で臨むことを目標としている。

数ヶ月にわたり右内転筋の痛みと鼠径部痛に悩まされてきたこのポルトガル人FWは、ロッソネーラの戦力となるべく歯を食いしばってプレーを続けてきたが、代表戦の中断期間（試合に出場できない身体的状態であったためポルトガル代表から招集外となった）は、 試合に出場する身体的な状態になかったため代表招集を免れた）この中断期間は、エネルギーを充電し、あらゆる身体的な問題を克服し、ミランでのシーズン終盤に全力を尽くすための短い休息期間となった。

アルド・ロッシ通りにあるクラブは、遠隔から選手の状態を注視しており、アッレグリ監督が与えた3日間の休息を経て、予定通り水曜午後のミランェッロでの練習再開に彼を迎える予定だ。すべては来週次第だが、回復が順調に進めば、レアオはマラドーナ・スタジアムでの先発出場を争うことになるだろう。そうでなければ、彼の出場は最後まで不透明なままだ。

慎重に進められることになるが、関係者全員が再会し、リーグ戦、シーズン終盤、そして今後もロッソネロ（ミラン）の一員であり続けたいという未来に向けて明確なメッセージを送ることを願っている。また、2028年6月30日に期限を迎える契約を更新するための最初の交渉も再開される予定だ。