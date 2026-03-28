ミラン、ナポリ戦で攻撃陣はフルメンバーか？ レアオの復帰からヒメネスの意欲まで、アッレグリ監督の采配に関する最新情報

マッシミリアーノ・アッレグリが待ち望んでいたチャンスは、まさに実現目前のようだ。 全国民の注目がジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるイタリア代表に集まっている――ボスニアとのプレーオフ決勝を控え、12年ぶりにアズーリがワールドカップ本大会への出場権を勝ち取れるかどうかが注目される中――しかし、中断明けのセリエAが、今シーズンの終盤戦において最も重要な節の一つを迎えることを忘れてはならない。 イースター当日はインテル対ローマのビッグマッチが行われ、翌日のイースター月曜日には、ナポリ対ミランの激戦がディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムで繰り広げられ、すべての注目が集まることになる。
そしてロッソネーラ（ミラン）の陣営では、リヴォルノ出身の監督の集中力はすでに限界まで高まっている。この試合がチャンピオンズリーグ出場権争いの決定的な一戦となるだけでなく、スクデット（セリエA優勝）決定までのまだ長い道のりにおいて、誰が真の「アンチ・インテル」となるかを決定づけるものになるからだ。
しかし、アッレグリ監督は、カンパニアでのこの大一番において、今シーズンまだ一度も使用できていなかった切り札を投入することができるだろう。