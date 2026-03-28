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Gabriele Stragapede

翻訳者：

ミラン、ナポリ戦で攻撃陣はフルメンバーか？ レアオの復帰からヒメネスの意欲まで、アッレグリ監督の采配に関する最新情報

ACミラン
ナポリ 対 ACミラン
ナポリ
セリエ A
マッシミリアーノ・アッレグリ
ラファエル・レオン
クリストファー・エンクンク
サンティアゴ・ヒメネス
ニクラス・フュルクルク
クリスティアン・プリシッチ

今シーズン初めて、ロッソネロの監督は攻撃陣をフルメンバーで揃えることができる。

マッシミリアーノ・アッレグリが待ち望んでいたチャンスは、まさに実現目前のようだ。 全国民の注目がジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるイタリア代表に集まっている――ボスニアとのプレーオフ決勝を控え、12年ぶりにアズーリがワールドカップ本大会への出場権を勝ち取れるかどうかが注目される中――しかし、中断明けのセリエAが、今シーズンの終盤戦において最も重要な節の一つを迎えることを忘れてはならない。 イースター当日はインテル対ローマのビッグマッチが行われ、翌日のイースター月曜日には、ナポリ対ミランの激戦がディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムで繰り広げられ、すべての注目が集まることになる。

そしてロッソネーラ（ミラン）の陣営では、リヴォルノ出身の監督の集中力はすでに限界まで高まっている。この試合がチャンピオンズリーグ出場権争いの決定的な一戦となるだけでなく、スクデット（セリエA優勝）決定までのまだ長い道のりにおいて、誰が真の「アンチ・インテル」となるかを決定づけるものになるからだ。

しかし、アッレグリ監督は、カンパニアでのこの大一番において、今シーズンまだ一度も使用できていなかった切り札を投入することができるだろう。

  • 全面攻撃か？

    実際、今シーズン初めて、ミランは攻撃陣の全メンバー――レアオヒメネスプリシッチンクンクフルクルグ――をフルに活用できる見込みだ。1月に加入したドイツ人ストライカー（その将来はミラノから遠ざかりつつあるようだ）の加入と、メキシコ人ストライカーが長期離脱していたことが重なり、 今週水曜日に予定されているミラネッロでの練習再開にあたり、ミランの指揮官は攻撃陣全員をフルに活用できるようになる。これにより、アッレグリ監督は、ナポリとの重要な一戦で、3-5-2のフォーメーション（開始から4-3-3への戦術転換がない限り）において、2つの先発の座を誰に託すかを選択する余地が生まれる。

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  • LEAOは参加に向けて準備中

    しかし、一歩ずつ、順を追って進めていきましょう。

    最初のポイント、おそらく最も厄介な点は、ラファエル・レオの状態に関するものです。 ポルトガル代表の背番号10は、ポルトガルで専門医の診察を受けた後、再び母国へ飛び立ち、数名のトレーナーと共に、きめ細かな個別リハビリプログラムに取り組んでいる。直近のホームゲーム（サン・シーロでのトリノ戦）を欠場した彼は、一日も早く100％のコンディションを取り戻し、ナポリ戦に万全の態勢で臨むことを目標としている。

    数ヶ月にわたり右内転筋の痛みと鼠径部痛に悩まされてきたこのポルトガル人FWは、ロッソネーラの戦力となるべく歯を食いしばってプレーを続けてきたが、代表戦の中断期間（試合に出場できない身体的状態であったためポルトガル代表から招集外となった）は、 試合に出場する身体的な状態になかったため代表招集を免れた）この中断期間は、エネルギーを充電し、あらゆる身体的な問題を克服し、ミランでのシーズン終盤に全力を尽くすための短い休息期間となった。

    アルド・ロッシ通りにあるクラブは、遠隔から選手の状態を注視しており、アッレグリ監督が与えた3日間の休息を経て、予定通り水曜午後のミランェッロでの練習再開に彼を迎える予定だ。すべては来週次第だが、回復が順調に進めば、レアオはマラドーナ・スタジアムでの先発出場を争うことになるだろう。そうでなければ、彼の出場は最後まで不透明なままだ。

    慎重に進められることになるが、関係者全員が再会し、リーグ戦、シーズン終盤、そして今後もロッソネロ（ミラン）の一員であり続けたいという未来に向けて明確なメッセージを送ることを願っている。また、2028年6月30日に期限を迎える契約を更新するための最初の交渉も再開される予定だ。

  • ヒメネスにとっての好機

    アッレグリ監督にとって、攻撃陣をフルメンバーで揃えることは、サンティアゴ・ヒメネスのコンディションと回復状況にかかっている。手術を余儀なくされ、数ヶ月間ピッチから遠ざかっていた足首の故障から完全に回復し、トリノ戦で数分間ピッチに戻った「エル・ベボテミランでの地位を取り戻し、自国開催のワールドカップに向けて100％の状態で臨みたいと考えている。

    ロッソネロのチーム全体からは好感触が伝わっており、このメキシコ人選手は間違いなくナポリ戦に招集されるだろう。彼に関しては、ロッソネロの指揮官は明確な構想を抱いているようだ。その構想は、ここ数日行われた最初のテスト――ミラン・フトゥーロとの練習試合を含む――でも形になりつつある。元フェイエノールトの選手はそこにしっかりと応じ、良好なコンディションを見せている。

    ここ数日、ミラネッロでは完全な回復を目指すトレーニング計画が継続される予定だ。そして、もしかしたら、アントニオ・コンテ率いるチームとの一戦に向けて、監督が選手選考に頭を悩ませるほどの活躍を見せる可能性もあるかもしれない。

  • プリシッチは唯一の確固たる選択肢

    しかし、来週中に2つの懸念材料が解消されるとしても、アッレグリ監督の頭の中には、ナポリ戦に向けて明確な確信がある。それはクリスチャン・プリシッチだ。チームメイトのサエレマエカーズやデ・ウィンターが所属するベルギー代表との夜間の親善試合を控えているこのアメリカ人FWは、おそらく「デル・マラドーナ」での試合において、開始1分からの先発出場が確実視されている唯一の選手である。

    しかし、元チェルシー、ボルシア・ドルトムントのこの選手にとっても、次の試合は重要であり、決して侮れない機会だ。サン・シーロでのトリノ戦では、今季ミランでのアシストを記録したが、ゴールレス状態は2026年に入ってから続いており、最後の得点は12月28日のヴェローナ戦（3-0）でのホームゴールが最後となっている。

    プリシッチは再び得点を挙げ、1ゴールも挙げられていないこの暗い時期を払拭したいと考えている。ナポリとのようなビッグマッチで与えられたチャンスは、逃すにはあまりにも惜しすぎるものだ。

  • ヌクンクは再起を図る、フルクルグは起用で後れを取る

    最後に、現時点では序列でやや下位に位置しているのが、クリストファー・ンクンクとニクラス・フルクルグだ。

    現状では、この2人はベンチスタートとなるが、レアオが欠場すれば、プリシッチと並んで先発の座を争うチャンスを得るかもしれない。この2人のフォワードは、シーズン終盤において重要なアピールをする必要がある。移籍市場が近づく中、ドイツ人選手（フルクルグ）の契約延長はほぼ確実に見送られ、フランス人選手（ンクンク）も移籍候補リストに名を連ねる可能性が高いからだ。

    アッレグリ監督の計画は、試合展開に応じてシステムや戦術を変更するための切り札として彼らを温存しておくことだが、その成否は、代表戦による中断明けの彼らのコンディションと、カルナーゴのトレーニングセンターに復帰するレオーの状態に大きく左右されるだろう

  • 考えられる選択肢

    要するに、ナポリ戦に向けてアッレグリ監督はどのような布陣を敷くのだろうか？

    考えられる選択肢は基本的に2つある。レオのコンディションが良ければ、プリシッチと共に先発出場し、ラツィオ戦（オリンピコ）で採用した戦術を再現して、重要なメッセージを発信しようとするだろう。 一方、もしポルトガル人選手のコンディションが、攻撃のコンビとして先発出場できるほどではない場合、アメリカ人選手のパートナーはヒメネスンクンクフルクルグのいずれかとなるだろう。特に後者2名は、まだ90分フル出場できるほどのコンディションが整っていない可能性があるメキシコ人選手よりも、起用される可能性が高い。

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