当初の構想は、まず獲得した上でミラン・フトゥーロに組み込み、イタリアでの初経験を、異なる環境かつ脚光から離れた場所で段階的に積ませながら成長させることだった。しかしここ数時間で、セルビア人センターバックの代役として、すぐにトップチームに加えるという案が現実味を帯びてきている。特徴は似ている。左利きで、ビルドアップ局面にも優れており、シーズンを通してポルトガル人指揮官のローテーションの中で出場機会を得る可能性がある。





昨季はトロワでリーグ戦とカップ戦を合わせて17試合に出場。その大半は2月以降のものだった。1ゴール1アシストを記録している。アモリムが獲得を承認したのは、サイドではバルテザーギよりも運動量があり、後方からの組み立てではライン間への差し込みや40メートル級のサイドチェンジもできるからだ。