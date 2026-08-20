フィオレンティーナからフォルティーニが加入したことで、買い取りオプション付きの100万ユーロのレンタル移籍、買い取り額は800万ユーロに設定され、将来の再売却時の割合も含まれるこの条件が、カッチャマーニをトリノから遠ざける可能性がある。確かなのは、昨年7月のギリシャとの親善試合に向けてバルディーニに招集されたこのサイドの選手が、継続的にプレーしたいと望んでいるということだ。成長の道のりを止めたくはない。昨季、プロとして初めて本格的に戦ったシーズンでは、ユーベ・スタビアで公式戦37試合に出場し、2ゴール2アシスト、合計2630分間プレーした。今年はキャリアにおいて一段階上に進み、イタリア代表にとっても現実的な選択肢になることを望んでいる。 ローマであれミランであれ、1年を他の選手のプレーを見るだけで過ごすつもりはない。