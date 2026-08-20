アレッシオ・カッチャマーニにはローマだけが関心を示しているわけではない。2007年生まれのウインガーは、以前からガスペリーニとダミーコのリストに入っているが、Toro.itによれば、将来を見据えてそのプロフィールを評価しているミランも獲得に関心を寄せている。ユーベ・スタビアの元選手で、2025年にトリノでU-18イタリア王者となった同選手は非売品ではないものの、放出を認めるにはカイロ会長は適正な金額が支払われることを求めている。ここ数週間で、トリノ会長は1200万ユーロに将来の再売却時の10％を加えたローマのオファーにノーを突き付けており、放出には2000万ユーロを求めている。
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ミラン、トリノのアレッシオ・カッチャマーニに関心 ローマと争奪戦か：取引にアルファジョ・シセも含まれる？
トリノを納得させるためのシセの切り札
今週末までに、ローマが1500万ユーロに加え将来の再販時の一定割合を上乗せした再オファーを提示する可能性がある一方で、ミランも争奪戦に加わる構えだ。サイドで力を発揮できるこの実力派アタッカーは、中盤のウイングバックとしても前線のサイドアタッカーとしてもプレー可能で、ミランは優先権を得るため、トリノがレンタルでの獲得を求めているアルファジョ・シッセのカードを活用する用意がある。 この移籍市場でミランは高額で才能豊かな、そして何より外国人選手を補強してきた。将来に向けて、特にリストの問題を踏まえると、スカッド内のイタリア人選手の数を増やす必要がある。そしてカッチャマーニは、イタリア製サッカー界で最も興味深いプロフィールの1人に入る。
カッチャマーニはプレーしたがっている
フィオレンティーナからフォルティーニが加入したことで、買い取りオプション付きの100万ユーロのレンタル移籍、買い取り額は800万ユーロに設定され、将来の再売却時の割合も含まれるこの条件が、カッチャマーニをトリノから遠ざける可能性がある。確かなのは、昨年7月のギリシャとの親善試合に向けてバルディーニに招集されたこのサイドの選手が、継続的にプレーしたいと望んでいるということだ。成長の道のりを止めたくはない。昨季、プロとして初めて本格的に戦ったシーズンでは、ユーベ・スタビアで公式戦37試合に出場し、2ゴール2アシスト、合計2630分間プレーした。今年はキャリアにおいて一段階上に進み、イタリア代表にとっても現実的な選択肢になることを望んでいる。 ローマであれミランであれ、1年を他の選手のプレーを見るだけで過ごすつもりはない。
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