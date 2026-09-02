トモリはミランが用意したフィジカルコーチの下でしっかりトレーニングを積んでおり、チームメートのコンディションに追いつくまでにそれほど時間はかからないだろう。再構築が必要なのは、選手のメンタル面と相互の信頼関係だ。どんな選手でも、自分の持つ力と本来のパフォーマンス基準に見合ったプレーをするためには、良い状態にある必要がある。





トモリは昨日、代理人たちと自身の将来について考えるためロンドンに滞在していたが、現在はミランを取り戻す準備を整え、イタリアへ戻ろうとしている。