トモリに欠けていないものがあるとすれば、それは間違いなく一貫性だ。ロッソネリとミランに深い愛着を持つ彼は、欧州制覇7度を誇るクラブに残るため、あらゆるオファーを断ってきた。2025年1月には、クラブ間で完全合意に達していたにもかかわらず、トッテナムへの移籍を自ら白紙に。そしてこの夏には、まずランパード率いるコヴェントリー、さらに移籍市場最終日に猛烈なプレッシャーを強めていたフルアムからのオファーも断った。
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翻訳者：
ミラン、トモリは木曜日に全体練習へ復帰へ。カーディナーレの決断の舞台裏と、イングランド人DFの状態を巡って伝わっていること。
チームに再合流した
結局、正しかったのはトモリだった。イングランド人DFは、ミランがチェルシーとの親善試合で大敗した翌日、アモリムの構想に含まれていない5選手（フォファナ、オドグ、ヒメネス、ンクンクとともに）のリストに入れられていた。元チェルシーのトモリはこの扱いに失望したものの、2027年7月まで契約を残していることもあり、移籍には全面的に反対。次の移籍市場のほうが、技術面でも経済面でもより良い解決策を見つけるうえで魅力的だと考えていたからだ。そして17日後、特に最後の1週間で獲得を目指していたDFが到着しなかったこともあり、クラブは彼を再びチームに組み込む決断を下した。
1か月プレーしていない
トモリは日曜日のユヴェントス戦でアモリムの起用が可能になるのだろうか。厳密に言えばイエスだが、重要な点を見落としてはならない。トモリが最後に試合に出場したのは、昨年8月5日にオーストラリアで行われたインテルとのダービーまでさかのぼる。フィクは、当然ながら、コンディション面でも戦術理解の面でも遅れがある。新指揮官のポルトガル人監督の下でほとんどトレーニングを積めていないからだ。
関係を再構築しなければならない
トモリはミランが用意したフィジカルコーチの下でしっかりトレーニングを積んでおり、チームメートのコンディションに追いつくまでにそれほど時間はかからないだろう。再構築が必要なのは、選手のメンタル面と相互の信頼関係だ。どんな選手でも、自分の持つ力と本来のパフォーマンス基準に見合ったプレーをするためには、良い状態にある必要がある。
トモリは昨日、代理人たちと自身の将来について考えるためロンドンに滞在していたが、現在はミランを取り戻す準備を整え、イタリアへ戻ろうとしている。
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