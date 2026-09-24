復帰してから今日に至るまで、トモリは常に招集メンバー入りしているものの、いまだ一度もピッチには立っていない。ただし、中断明けには注意が必要だ。ミランの日程はアモリムに多くのターンオーバーを強いることになり、ミランは30日間で実に7試合を戦う。トモリは来る10月15日のヨーロッパリーグ、ザルツブルク戦ですでにプレーする見込みだが、セリエAの他の試合でも起用される可能性は排除できない。現時点では、このイングランド人DFはフィリッポ・テッラッチャーノよりも高い信頼を与えている。テッラッチャーノはベンフィカ戦でチャンスを得たが、それを生かすことはできなかった。