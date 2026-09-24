フィカヨ・トモリの件は、この夏に語られた話の中でも最も信じがたいものの一つだ。ミランは彼を構想外とし、さらにミラネッロでも別メニュー調整としたが、それはまずジェリー・カルディナーレ、そしてルベン・アモリムの意向によるものだった。ところが、守備陣で土壇場の補強を一つもまとめられなかったため、9月2日に大急ぎで復帰させた。その間、選手本人はクラブの許可を得てロンドンへ向かい、家族や代理人とともに解決策を探していた。そして最後に正しかったのは彼だった。自分が残りたかった場所、ミランに残留したのだから。
ミラン、トモリはこれからどうなる？ 契約満了が迫るDFは、10月の過密日程に向けて戦列復帰へ
何が起きていたのか
トモリは今季まだデビューしておらず、最後の試合は5月24日。カリアリにホームで喫した衝撃的な敗戦で、その結果、順位表のトップ4から外れ、チャンピオンズリーグ出場も逃すことが決まった一戦だった。この日付は、トモリとミランの関係が悪化へと転じた節目でもあった。すでにアッレグリは、シーズン終盤の彼の低調なパフォーマンスと、トレーニングで好ましくない態度を指摘していた。ミラネッロから届く報告を聞いたジェリー・カルディナーレは、このイングランド人DFを昨季のスポーツ面での失敗の責任者の一人とみなし、だからこそ早い段階から移籍市場に出された。
これから何が起こるのか
復帰してから今日に至るまで、トモリは常に招集メンバー入りしているものの、いまだ一度もピッチには立っていない。ただし、中断明けには注意が必要だ。ミランの日程はアモリムに多くのターンオーバーを強いることになり、ミランは30日間で実に7試合を戦う。トモリは来る10月15日のヨーロッパリーグ、ザルツブルク戦ですでにプレーする見込みだが、セリエAの他の試合でも起用される可能性は排除できない。現時点では、このイングランド人DFはフィリッポ・テッラッチャーノよりも高い信頼を与えている。テッラッチャーノはベンフィカ戦でチャンスを得たが、それを生かすことはできなかった。
シーズン終了後に退団
フラム、コヴェントリー、ウェストハムからのオファーを順に断り、さらにアストン・ヴィラを待ちながらも無駄に終わった末、トモリは自らのプランを実現した。ミランに残留することだ。実際には、チェルシー出身の同選手のキャリアを浮き沈みの中で深く刻んできたこの冒険も、まさにここ数カ月で終わりを迎えることになる。7月に満了を迎える契約は更新されない。
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