長い待機期間は終わり、いよいよ本番が始まる。3週間の中断を経て、ミランがピッチに戻る。しかも今季、ルチアーノ・スパレッティ率いるユベントスも敗れた難所、サッスオーロのホームでの一戦だ。ミランはこの試合に、内容面でも結果面でもさらに一段階前進しなければならないという自覚を持って臨む。なぜなら、ルベン・アモリム は決して現状に満足せず、言い訳に隠れることなく、就任直後からタイトル獲得を目指しているからだ。「言うは易く行うは難し」と言う人もいるだろう。しかしポルトガル人指揮官は、長い中断期間中に改善すべきメカニズムにじっくり取り組んだ後、目標を追い求める覚悟を記者会見で口にした。深く踏み込み、何ひとつやり残すことなく。
ミラン、トモリのサイドバック起用からシセの新たな役割まで：アモリムがミランの流れを変えるべく取り組んでいる4つの策
トモリがギラに一言
「次の試合は重要になる。だからこそ、アクセルを踏み込まなければならない」。アモリムは記者会見で明確なメッセージを発した。今後20日間で7試合という非常に厳しい日程を迎える中、ミランはギアを上げる必要がある。これからの戦いは、セリエAとヨーロッパリーグにおける野心を測る一種のバロメーターにもなる。
今後は4バックを継続し、その中でヒラが重要な役割を担う。狙いは2つ。よりダイレクトで縦に速いプレースタイルを打ち出すこと、そしてルカ・モドリッチを“保護”するような形を作ることだ。後方に守備者を1人多く置くことで、モドリッチは相手のプレッシングに対してより冷静に対応できるようになる。
最初の新機軸は、すでにパドヴァとの合同トレーニングでも見られた、トモリの右サイドバック起用だ。元チェルシーの同選手は、この中断期間に長く試された新たなポジションで、今季早々にもデビューする可能性がある（おそらく10月15日のザルツブルク戦ですでに）。いずれにしても、これからは全員の力が必要になる。まさに全員の力が。
ハッチンソンとの特別メニューのトレーニング
ラツィオ戦では約15分間、好感触を示したものの、ヨーロッパリーグのベンフィカ戦では初先発で期待を裏切った。ハッチンソンはミランにおける一過性の存在、つまり（編集部注：またしても）消えていく選手になってしまうリスクを抱えている。アモリムはこの英米系選手への賭けに勝ちたいと考えており、この20日間、彼と多くの時間をかけて取り組んできた。
ハッチンソンは、まさにポルトガル人指揮官の意向によってミランに加入した。そして今後もチームの力になるためのチャンスが与えられることになる。具体的かつ細部にわたるトレーニングを続けた末、アモリムは今では元ノッティンガム・フォレストの彼をより信頼している。勝利をもたらす新戦力となることを願いながら。
シセとカマルダ
U-21に参加していたため今回帯同はしていなかったが、アモリムはすでにチッセとカマルダをより継続的に、より良い形で生かすプランを思い描いている。元ヴェローナのタレントについては、イタリアU-21でバルディーニの下でも見られた形が選択肢になり得る。平均を上回るシュート能力を生かすため、動き回るセンターフォワードとして起用する案だ。
ポルトガル人指揮官は記者会見でも、カマルダの件について一歩も引かなかった。 「新しい選手については、君たちの後ろにいるカルディナーレに聞いてくれ（笑、編集部注）。私が唯一集中しているのは、これから戦う試合だ。ものすごく多いし、だから今の私にとって12月は存在しない。カマルダの出場は増える。私たちはここまで、試合数が少なく、休む時間が多い状況にあった。カマルダは多くを学んでいるが、準備はできている。ここまでプレーしてきた時間よりも、もっと多くの時間プレーすることになる。ここから12月までに何が起こるかは分からない。私はただ、できるだけ多くの試合に勝ちたいだけだ。それが私のフォーカスだ。代表チームの経験を見ても分かるように、彼らは非常に多くローテーションする。だから、全試合を同じ11人で戦い続けるのは不可能だ。初日から言っているが、私は彼に大きな期待をしているし、彼は自分の価値を示すだろう」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。