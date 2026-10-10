「次の試合は重要になる。だからこそ、アクセルを踏み込まなければならない」。アモリムは記者会見で明確なメッセージを発した。今後20日間で7試合という非常に厳しい日程を迎える中、ミランはギアを上げる必要がある。これからの戦いは、セリエAとヨーロッパリーグにおける野心を測る一種のバロメーターにもなる。

今後は4バックを継続し、その中でヒラが重要な役割を担う。狙いは2つ。よりダイレクトで縦に速いプレースタイルを打ち出すこと、そしてルカ・モドリッチを“保護”するような形を作ることだ。後方に守備者を1人多く置くことで、モドリッチは相手のプレッシングに対してより冷静に対応できるようになる。





最初の新機軸は、すでにパドヴァとの合同トレーニングでも見られた、トモリの右サイドバック起用だ。元チェルシーの同選手は、この中断期間に長く試された新たなポジションで、今季早々にもデビューする可能性がある（おそらく10月15日のザルツブルク戦ですでに）。いずれにしても、これからは全員の力が必要になる。まさに全員の力が。