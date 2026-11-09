ミラン対ボローニャの試合で、フィカヨ・トモリは 右大腿内側の屈筋を損傷した。 11月中旬には再検査が予定されている。 元チェルシーのトモリは、代表戦による中断期間明けの11月22日に行われるミラン対フロジノーネ戦に向け、チーム練習に合流できる可能性が高い。

ルベン・ロフタス＝チークは、ボーンマス戦後に左大腿内側の屈筋を損傷した。同選手も数日以内に再検査を受ける見込みだ。トモリと同様、代表戦による中断期間明けの復帰を目指す。