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FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP
翻訳者：

ミラン、トモリとロフタス＝チークがフロジノーネ戦出場へ向けて調整中。アモリムは両選手の復帰を見込む

ACミラン
セリエ A

ACミラン、中断期間を利用してトモリとロフタス＝チークの復帰を目指す

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2026年11月22日

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リーグ戦の序盤、ミランは複数の負傷者を抱え、ルベン・アモリム監督が選手をローテーションで起用するのが難しい状況にあった。サーレメーカーズがポルトガル人指揮官の起用できる状態に戻るのは、シーズン終盤になってからかもしれない。一方、ガッビアとチュクウェゼの復帰には、さらに2～3カ月を要する。トモリとロフタス＝チークは状況が異なり、中断期間明けのチーム練習への復帰を目指して全力を尽くす。

  • 現状

    ミラン対ボローニャの試合で、フィカヨ・トモリは 右大腿内側の屈筋を損傷した。 11月中旬には再検査が予定されている。 元チェルシーのトモリは、代表戦による中断期間明けの11月22日に行われるミラン対フロジノーネ戦に向け、チーム練習に合流できる可能性が高い。

    ルベン・ロフタス＝チークは、ボーンマス戦後に左大腿内側の屈筋を損傷した。同選手も数日以内に再検査を受ける見込みだ。トモリと同様、代表戦による中断期間明けの復帰を目指す。

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